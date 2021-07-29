Стартовал Конкурс "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ"

Открыт прием заявок на V Конкурс для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ". Организаторы - Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России.

Кто может стать участником? Каждый, кто пишет или снимает репортажи, готовит и выпускает информационные материалы любого формата и в любом жанре о развитии национальной системы квалификаций, кто заинтересован, чтобы на рынке труда России было достаточно квалифицированных кадров, услуги населению оказывались качественно, а система образования быстро адаптировалась к вызовам цифровой эпохи и требованиям работодателей.

Оценивать работы будут члены Экспертной комиссии, в состав которой входят журналисты ведущих российских СМИ, победители прошлых лет Конкурсов, представители Национального агентства развития квалификаций, Союза журналистов России и советов по профессиональным квалификациям Итоги подведет Конкурсная комиссия под руководством А.Н.Шохина, председателя Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

Срок приема работ продлится до 14 октября 2021 года. Объявление результатов Конкурса и церемония награждения победителей пройдет на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

Направить заявку и ознакомится с Положением о Конкурсе можно на сайте.