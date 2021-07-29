Строителям по госзаказу компенсируют подорожание стройматериалов

Строители, которые возводят объекты по госзаказу, получат компенсации роста стоимости стройматериалов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Подорожание стройматериалов - острая и общемировая проблема, подчеркнул вице-премьер. "Мировая инфляция в строительстве - порядка 15%, во всем мире сейчас происходит после пандемии. Естественно, это нас тоже коснулось", - сказал он.

Подготовлено постановление, которое предусматривает механизм компенсации роста стоимости материалов для госзаказа. Оно будет выпущено в ближайшие дни.

"Постараемся максимально снивелировать рост цен. Сейчас стройка в стране находится на подъеме, дает очень мощный драйвер экономический, очень сильно увеличивает налоговую базу всех регионов, улучшает качество городской среды. Не хотелось бы, чтобы этот рост цен остановил стройку", - сказал Хуснуллин