Студенты с 1 сентября начнут изучать историю геноцида мирного населения в ВОВ

С 1 сентября 2021 года студенты российских вузов начнут изучать историю геноцида мирного населения во время Великой Отечественной войны на территории СССР. Это один из итогов проекта "Без срока давности".

Образовательный модуль подготовлен Псковским госуниверситетом. Учебного материала для него более чем достаточно. К настоящему моменту вышло 23 тома документов о преступлениях нацистов в мирных деревнях и городах России. Это пять тысяч справок, докладных, листов, отчетов. Над сборниками трудилось почти 400 архивистов.

Свой вклад внесли и поисковики. Их работа началась с Новгородской области, где оккупация длилась около четырех лет. Первое дело по статье о геноциде мирных граждан было возбуждено после страшных находок в уже знаменитой на весь мир деревне Жестяная горка, где поисковики отряда "Долина" обнаружили место массовых расстрелов мирных граждан.

"Сейчас такие же дела возбуждены уже в Псковской и Ростовской областях", - рассказала на пресс-конференции в РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

По ее мнению, трудно отделить геноцид в российских деревнях от уничтожения мирных граждан других республик СССР, попавших под оккупацию. "К нам обратились члены общественной организации малолетних узников концлагерей, часть из которых содержалась на территории Карелии. Это село Ильинское Олонецкого района. Они провели большую исследовательскую работу и выявили 544 фамилии, 87 из них - белорусы. Сейчас мы совместно работаем над тем, чтобы увековечить память этих людей. На этой неделе начнется обследование территории, где похоронены погибшие, и впоследствии планируется совместно с Беларусью установить памятник и мемориальные плиты", - отметила Цунаева.

К российскому проекту "Без срока давности" в этом году подключается и Беларусь. Директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков сообщил, что к концу 2021 года в свет выйдут шесть томов о геноциде белорусов в каждой области страны. "Это будет сборник документов, как советских, партизанских, так и нацистских", - уточнил он.

Директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демьянюк представил уже вышедшие из печати тома по Витебской и Гомельской областям. "В ближайшие дни будет передан в типографию сборник по Могилевской области. А до конца года планируем издать тома, посвященные Гродненской, Брестской, Минской областям и городу Минску", - сказал он. Далее состоятся презентации этих книг во всех областных центрах страны. По мнению Демьянюка, проект "Без срока давности" - один из самых значимых издательских проектов в республике, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Работая над сборниками, белорусские архивисты вышли на малоизученные темы. Одна из них - это преступления нацистов, которые совершались в 1941 году. "Было обнаружено множество документов, которые касаются первого года войны. Между тем, некоторые историки представляют карательную политику нацистов как непосредственную реакцию на движение сопротивления. Ничего подобного: уже в 1941 году массово проводились карательные акции и зачистки гражданского населения!", - пояснил завотделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.

Другая малоизученная область истории войны будет представлена в отдельном сборнике документов. Она касается уничтожения нацистами следов своих преступлений. "Так называемая акция 1005 проводилась на территории всего восточного фронта, в том числе и в Беларуси", - сказал Кулинок.

Следователи Беларуси сейчас беседуют со свидетелями нацистских преступлений. "На данный момент опрошено около тысячи человек", - сообщил Александр Дюков.