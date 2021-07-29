Студенты с 1 сентября начнут изучать историю геноцида мирного населения в ВОВ

Новости

В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
Московский планетарий анонсировал ночной звездопад 15:36
Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет 15:34
Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере 15:29
Новостройки в России подорожали на 21% 15:14
Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок 15:04
В Ялте все пляжи открыли для купания 15:01
Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций 14:36
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты 14:35
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на курорты Египта 14:32
В Бразилию пришли рекордные снегопады 14:07
Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин 14:00
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады 13:58
Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться 13:52
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 16:26
Рубрика: Общество

Студенты с 1 сентября начнут изучать историю геноцида мирного населения в ВОВ

Текст: Елена Новоселова
С 1 сентября 2021 года студенты российских вузов начнут изучать историю геноцида мирного населения во время Великой Отечественной войны на территории СССР. Это один из итогов проекта "Без срока давности".

Образовательный модуль подготовлен Псковским госуниверситетом. Учебного материала для него более чем достаточно. К настоящему моменту вышло 23 тома документов о преступлениях нацистов в мирных деревнях и городах России. Это пять тысяч справок, докладных, листов, отчетов. Над сборниками трудилось почти 400 архивистов.

Псковский суд рассмотрит заявление о факте геноцида народов СССР

Свой вклад внесли и поисковики. Их работа началась с Новгородской области, где оккупация длилась около четырех лет. Первое дело по статье о геноциде мирных граждан было возбуждено после страшных находок в уже знаменитой на весь мир деревне Жестяная горка, где поисковики отряда "Долина" обнаружили место массовых расстрелов мирных граждан.

"Сейчас такие же дела возбуждены уже в Псковской и Ростовской областях", - рассказала на пресс-конференции в РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

По ее мнению, трудно отделить геноцид в российских деревнях от уничтожения мирных граждан других республик СССР, попавших под оккупацию. "К нам обратились члены общественной организации малолетних узников концлагерей, часть из которых содержалась на территории Карелии. Это село Ильинское Олонецкого района. Они провели большую исследовательскую работу и выявили 544 фамилии, 87 из них - белорусы. Сейчас мы совместно работаем над тем, чтобы увековечить память этих людей. На этой неделе начнется обследование территории, где похоронены погибшие, и впоследствии планируется совместно с Беларусью установить памятник и мемориальные плиты", - отметила Цунаева.

К российскому проекту "Без срока давности" в этом году подключается и Беларусь. Директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков сообщил, что к концу 2021 года в свет выйдут шесть томов о геноциде белорусов в каждой области страны. "Это будет сборник документов, как советских, партизанских, так и нацистских", - уточнил он.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Лукашенко рассказал о расследовании фактов геноцида белорусского народа

Директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демьянюк представил уже вышедшие из печати тома по Витебской и Гомельской областям. "В ближайшие дни будет передан в типографию сборник по Могилевской области. А до конца года планируем издать тома, посвященные Гродненской, Брестской, Минской областям и городу Минску", - сказал он. Далее состоятся презентации этих книг во всех областных центрах страны. По мнению Демьянюка, проект "Без срока давности" - один из самых значимых издательских проектов в республике, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Работая над сборниками, белорусские архивисты вышли на малоизученные темы. Одна из них - это преступления нацистов, которые совершались в 1941 году. "Было обнаружено множество документов, которые касаются первого года войны. Между тем, некоторые историки представляют карательную политику нацистов как непосредственную реакцию на движение сопротивления. Ничего подобного: уже в 1941 году массово проводились карательные акции и зачистки гражданского населения!", - пояснил завотделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.

Другая малоизученная область истории войны будет представлена в отдельном сборнике документов. Она касается уничтожения нацистами следов своих преступлений. "Так называемая акция 1005 проводилась на территории всего восточного фронта, в том числе и в Беларуси", - сказал Кулинок.

Следователи Беларуси сейчас беседуют со свидетелями нацистских преступлений. "На данный момент опрошено около тысячи человек", - сообщил Александр Дюков.

Общество Образование Вторая мировая война

Главное сегодня

В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел