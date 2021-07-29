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Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией

Новости
    29.07.2021, 19:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

На HBO Max сегодня стартовал сатирический анимационный сериал "Принц" (Prince), в котором довольно бесцеремонно и жёстко высмеивается Британский королевский дом.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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В американском мультсериале, созданном сценаристом Гари Джанетти, ранее делавшем "Гриффинов" (что заметно), мы можем увидеть карикатурные изображения членов августейшей семьи, включая недавно скончавшегося принца Филиппа. Из-за его кончины, кстати, премьеру отложили на два месяца.

Принцев на экране много, но главный - семилетний Джордж Кембриджский, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

О том, что примерно собой представляет сериал, уже можно понять по трейлеру, опубликованному накануне премьеры. В нём пожилой принц Чарльз всё ещё остаётся маменькиным сынком, принц Уильям требует слугу поднять его с кровати, а принц Гарри, въехавший в "обычную" квартиру с Меган Маркл, демонстрирует полное непонимание жизни простых смертных.

Все 12 серий вышли в один день.

В озвучке приняли участие британские звёзды: Орландо Блум, Иван Реон, Софи Тёрнер, Дэн Стивенс и другие.

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