Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией

На HBO Max сегодня стартовал сатирический анимационный сериал "Принц" (Prince), в котором довольно бесцеремонно и жёстко высмеивается Британский королевский дом.

В американском мультсериале, созданном сценаристом Гари Джанетти, ранее делавшем "Гриффинов" (что заметно), мы можем увидеть карикатурные изображения членов августейшей семьи, включая недавно скончавшегося принца Филиппа. Из-за его кончины, кстати, премьеру отложили на два месяца.

Принцев на экране много, но главный - семилетний Джордж Кембриджский, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

О том, что примерно собой представляет сериал, уже можно понять по трейлеру, опубликованному накануне премьеры. В нём пожилой принц Чарльз всё ещё остаётся маменькиным сынком, принц Уильям требует слугу поднять его с кровати, а принц Гарри, въехавший в "обычную" квартиру с Меган Маркл, демонстрирует полное непонимание жизни простых смертных.

Все 12 серий вышли в один день.

В озвучке приняли участие британские звёзды: Орландо Блум, Иван Реон, Софи Тёрнер, Дэн Стивенс и другие.