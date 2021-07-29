Новости

Актер "Штрафбата" Регнер попал в реанимацию после жестокого избиения 13:09
Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря" 12:53
Мэтт Дэймон признался, что над ним из-за плохих ролей издевается дочь 12:38
У "Майкла Скофилда" из сериала "Побег" диагностирован аутизм 12:29
Умер актер Орландо Драммон, 35 лет озвучивавший пса Скуби-Ду 12:12

Триллер "Святой" перезапустят с темнокожим актером

Новости
    29.07.2021, 12:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Триллер 1997 года Филлипа Нойса "Святой", за главную роль в котором Вэл Килмер получил номинацию на антипремию "Золотая малина", ждет ребут. И, разумеется, согласно новым заповедям: как передает Deadline, протагонист станет чернокожим.

Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Крепкого орешка" отменили из-за сделки Disney с Fox

Актер на центральную роль уже найден - это звезда костюмированных "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, уведомил источник. Он же - сопродюсер. Сценарием займется не менее чернокожий Кваме Квей-Арма.

Авторы обещают серьезно переосмыслить мир франшизы. (Ну, вы поняли.)

История взята из книжной серии 20-х годов прошлого века от британо-китайского писателя Лесли Чартериса, ранее неоднократно сходившей на экраны. Помимо версии с Килмером были фильмы с Луисом Хейуордом 1938 и 1953 годов, классический сериал с Роджером Муром, выходивший почти десять лет, и картина 1966-го с Жаном Маре.

Святой - это оперативный псевдоним вора-наемника робингудовской масти Саймона Темплара, эффектно гастролирующего по миру.

Подробности сюжета очередной реинкарнации не сообщаются. Дат тоже еще нет.

Новости

Продолжение "Крепкого орешка" отменили из-за сделки Disney с Fox 12:00
Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом 11:46
Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина 11:38
Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт" 11:17
⧣ США
Фото: twitter.com/ underthefan119
Умер актер из "Клана Сопрано" и "Твин Пикс" Рик Айелло 11:03
Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ 10:52
Вышел русский трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом 10:44
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix 28.07.2021
Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась 27.07.2021
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 27.07.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Вышел новый трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel 28.07.2021
Умер актер из фильмов Трюффо Жан-Франсуа Стевенен 28.07.2021
Умер писатель-фантаст Анри Верн 27.07.2021