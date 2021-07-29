Триллер "Святой" перезапустят с темнокожим актером

Триллер 1997 года Филлипа Нойса "Святой", за главную роль в котором Вэл Килмер получил номинацию на антипремию "Золотая малина", ждет ребут. И, разумеется, согласно новым заповедям: как передает Deadline, протагонист станет чернокожим.

Актер на центральную роль уже найден - это звезда костюмированных "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, уведомил источник. Он же - сопродюсер. Сценарием займется не менее чернокожий Кваме Квей-Арма.

Авторы обещают серьезно переосмыслить мир франшизы. (Ну, вы поняли.)

История взята из книжной серии 20-х годов прошлого века от британо-китайского писателя Лесли Чартериса, ранее неоднократно сходившей на экраны. Помимо версии с Килмером были фильмы с Луисом Хейуордом 1938 и 1953 годов, классический сериал с Роджером Муром, выходивший почти десять лет, и картина 1966-го с Жаном Маре.

Святой - это оперативный псевдоним вора-наемника робингудовской масти Саймона Темплара, эффектно гастролирующего по миру.

Подробности сюжета очередной реинкарнации не сообщаются. Дат тоже еще нет.