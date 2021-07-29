У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

На территории штата Аляска произошло землетрясение, магнитуда составила 8,2. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступало. Эпицентр был расположен в 106 км юго-восточнее от населенного пункта Перривил.

Сейсмологи объявили угрозу цунами. Оно может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Спустя некоторое время у побережья Аляски был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 42,2 км.