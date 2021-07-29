Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей

Кальций является важным минералом, который помогает укреплять ваши кости и имеет ключевые питательные вещества, такие как витамин D. Организм не производит этот минерал сам по себе, поэтому важно, чтобы вы ежедневно потребляли достаточное количество минерала с пищей.

Есть много продуктов, содержащих достаточное количество кальция, помимо коровьего молока и молочных продуктов. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, один стакан однопроцентного молока содержит около 305 миллиграммов этого минерала. Однако существует множество других продуктов, которые содержат даже больше кальция, чем коровье молоко. По данным медицинского портала Eatthis, большинству взрослых требуется около 1000 миллиграммов минерала в день.

Половина чашки обычного тофу содержит 434 миллиграмма кальция, что на 100 миллиграммов больше, чем вы найдете в стакане коровьего молока. Диетологи советуют включить тофу в свой рацион с макаронами с сыром, лазаньей и другими сырными ингредиентами, в которых не используются молочные продукты. Одна чашка приготовленного шпината содержит 250 миллиграммов кальция, поэтому, если вы съедите еще четверть чашки, вы употребите больше минерала, чем то, что вы получили бы в одном стакане молока. Миндаль сам по себе является хорошим источником кальция. Однако один стакан миндального молока содержит 450 миллиграммов кальция.

Средняя консервированная банка сардин содержит около 325 миллиграммов кальция. Эксперты советуют употреблять сардины с цельнозерновыми продуктами или крекерами на основе семян. Наконец, одна чашка апельсинового сока с мякотью содержит 350 миллиграммов кальция, что составляет около 25 процентов от рекомендуемой диеты. Не говоря уже о том, что с этим напитком вы получите 100 процентов от ваших ежедневных потребностей витамина С.

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