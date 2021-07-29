Новости

На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев 00:02
Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон 29.07.2021
Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей 29.07.2021
Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ 29.07.2021
Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии 29.07.2021
В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров 29.07.2021
Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 29.07.2021
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 29.07.2021
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 29.07.2021
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 29.07.2021
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 29.07.2021
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.07.2021
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 29.07.2021
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 29.07.2021
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 29.07.2021
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 29.07.2021
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 29.07.2021
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 29.07.2021
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 29.07.2021
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 29.07.2021
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 29.07.2021
Легойда назвал виртуальной церковь украинских раскольников 29.07.2021
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 29.07.2021
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 29.07.2021
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 29.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 23:23
Рубрика: Общество

Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кальций является важным минералом, который помогает укреплять ваши кости и имеет ключевые питательные вещества, такие как витамин D. Организм не производит этот минерал сам по себе, поэтому важно, чтобы вы ежедневно потребляли достаточное количество минерала с пищей.

Фото: iStock
Диетолог назвала самые полезные каши

Есть много продуктов, содержащих достаточное количество кальция, помимо коровьего молока и молочных продуктов. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, один стакан однопроцентного молока содержит около 305 миллиграммов этого минерала. Однако существует множество других продуктов, которые содержат даже больше кальция, чем коровье молоко. По данным медицинского портала Eatthis, большинству взрослых требуется около 1000 миллиграммов минерала в день.

Половина чашки обычного тофу содержит 434 миллиграмма кальция, что на 100 миллиграммов больше, чем вы найдете в стакане коровьего молока. Диетологи советуют включить тофу в свой рацион с макаронами с сыром, лазаньей и другими сырными ингредиентами, в которых не используются молочные продукты. Одна чашка приготовленного шпината содержит 250 миллиграммов кальция, поэтому, если вы съедите еще четверть чашки, вы употребите больше минерала, чем то, что вы получили бы в одном стакане молока. Миндаль сам по себе является хорошим источником кальция. Однако один стакан миндального молока содержит 450 миллиграммов кальция.

Средняя консервированная банка сардин содержит около 325 миллиграммов кальция. Эксперты советуют употреблять сардины с цельнозерновыми продуктами или крекерами на основе семян. Наконец, одна чашка апельсинового сока с мякотью содержит 350 миллиграммов кальция, что составляет около 25 процентов от рекомендуемой диеты. Не говоря уже о том, что с этим напитком вы получите 100 процентов от ваших ежедневных потребностей витамина С.

-

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел