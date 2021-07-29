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29.07.2021 19:08
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность

Текст: Евгения Думанская

Иранские биологи выяснили, что коронавирус оказывает временный негативный эффект на мужскую репродуктивную систему. Дело в том, что инфекция особенно влияет на органы, содержащие много клеток с мембранными рецепторами ACE2. Много таких рецепторов в клетках предстательной железы, канальцах яичек, а также стволовых клетках семенников и клетках, производящих тестостерон.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Ученые брали анализы у 20 мужчин, которые перенесли COVID-19 средней тяжести с поражением легких около 50%. Их сперму изучали в течение четырех месяцев после заражения. Через две недели после постановки диагноза подвижность сперматозоидов была ниже нормы, отмечались нарушения целостности ДНК и окислительного статуса. Спустя 120 дней после начала болезни все показатели существенно улучшались, а у большинства участников исследования полностью приходили в норму.

Как рассказали авторы исследования, опубликованного в профильном журнале "Reproduction, Fertility and Development", в целом негативное влияние коронавируса на сперму мужчин нивелируется спустя четыре месяца, но у некоторых пациентов последствия могут сохраняться дольше.

Исследователи отметили, что при анализе результатов они не учитывали лекарственные препараты, принимаемые испытуемыми во время болезни. Некоторые из них могли оказать влияние на те или иные параметры.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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