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29.07.2021 14:07
Рубрика: В мире

В Бразилию пришли рекордные снегопады

Текст: Константин Волков

Нынешняя зима в Бразилии оказалась суровой - 16 городов в штатах Рио-Гранде и Санта-Катарина на юге страны на границе с Аргентиной оказались засыпаны снегом, сообщает новостное агентство Mercopress.

Фото: REUTERS
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Ледяной дождь и рекордные для Бразилии снегопады прошли по районам двух штатов, сопровождаемые морозами до минус 8 градусов Цельсия в горных районах и от 0 до минус 5 градусов на уровне моря.

Метеорологи обещают продолжение снегопадов и морозов в ближайшие сутки в городах, находящихся на удалении от Атлантического океана.

Последние годы снег на юге Бразилии выпадает все чаще. Например, снегопад был отмечен там прошлой зимой, в июне-августе 2020 года.

Снегопады вызывают интерес бразильцев из более северных штатов, многие из них специально едут в Рио-Гранде и Санта-Катарину посмотреть на снег, поэтому сейчас там повышенный спрос на отели.

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