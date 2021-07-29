В Бразилию пришли рекордные снегопады

Нынешняя зима в Бразилии оказалась суровой - 16 городов в штатах Рио-Гранде и Санта-Катарина на юге страны на границе с Аргентиной оказались засыпаны снегом, сообщает новостное агентство Mercopress.

Ледяной дождь и рекордные для Бразилии снегопады прошли по районам двух штатов, сопровождаемые морозами до минус 8 градусов Цельсия в горных районах и от 0 до минус 5 градусов на уровне моря.

Метеорологи обещают продолжение снегопадов и морозов в ближайшие сутки в городах, находящихся на удалении от Атлантического океана.

Последние годы снег на юге Бразилии выпадает все чаще. Например, снегопад был отмечен там прошлой зимой, в июне-августе 2020 года.

Снегопады вызывают интерес бразильцев из более северных штатов, многие из них специально едут в Рио-Гранде и Санта-Катарину посмотреть на снег, поэтому сейчас там повышенный спрос на отели.