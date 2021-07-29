В ЕГРН включена информация о древних городах и строениях

Около 11 тысяч памятников истории и культуры были внесены в Единый госреестр недвижимости в первой половине 2021 года, сообщает Росреестр.

В ЕГРН попали сведения о 3,5 тысячи объектов культурного наследия, 1,5 тысячи границ территорий объектов культурного наследия и 5,8 тысячи зон охраны объектов культурного наследия.

Среди включенных есть памятники федерального значения. Это, например, Церковь Покрова 1399 года постройки в Новгородской области; границы древнерусского города Переяславль-Рязанский и его оборонительных и архитектурных сооружений, возведенных в Рязанской области в XII-XIX вв. В ЕГРН внесена информация о зоне охраны ансамбля Казанского кремля в Республике Татарстан, доме в Курской области, в котором в 1709 году останавливался Петр I во время возвращения с Полтавской битвы в Петербург, и многие другие.

Своевременное внесение сведений о таких объектах в ЕГРН помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки, поясняют в Росреестре. Актуальные сведения о территориях объектов культурного наследия и их зонах охраны в ЕГРН помогут избежать градостроительных ошибок при предоставлении муниципалитетами земельных участков.

Оперативно проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или защитную зону объекта культурного наследия, можно с помощью сервиса "Публичная кадастровая карта".