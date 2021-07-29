В Германии с 1 августа ужесточаются "ковидные" правила въезда

Зоны повышенного риска - это страны, где заболеваемость намного превышает 100 случаев на 100 тысяч человек, больницы переполнены, а тестов не хватает. До сих пор предел для зоны высокого риска составлял 200 случаев на 100 тысяч человек. Для приезжих из зоны повышенного риска будет применяться следующее правило - вакцинированные и выздоровевшие пациенты могут без проблем въехать в Германию. Все остальные должны находиться на карантине десять дней. Бесплатное тестирование с помощью ПЦР-теста возможно через пять дней. Для детей младше двенадцати лет карантин автоматически заканчивается через пять дней. Любой, кто приезжает из района с вызывающими тревогу вариантами вируса, должен находиться в карантине в течение двух недель, и все должны сдать тест, включая тех, кто был вакцинирован, и тех, кто выздоровел. Например, Южная Африка и Бразилия в настоящее время являются регионами, где распространены различные штаммы вируса.
Еще одно важное изменение: будет проводиться обязательное тестирование для всех путешественников в возрасте от двенадцати лет, которые не были вакцинированы или выздоровели. Раньше только авиапутешественники должны были сдавать отрицательный тест перед вылетом. Теперь это также необходимо сделать тем, кто въезжает в ФРГ на поезде или в машине. Для этого достаточно теста на антиген. Это должны проверить сотрудники авиакомпаний, контролеры и сотрудники федеральной полиции. По словам Андреаса Росскопфа, представителя профсоюза полицейских Германии, с учетом границы в 3800 километров, многочисленных вокзалов и аэропортов это возможно лишь частично. "По этой причине всеобъемлющий, полный контроль невозможен. Мы не оснащены для этого ни персоналом, ни инфраструктурой. Однако выборочные проверки возможны в любое время", - пояснил полицейский. Кроме того, органы здравоохранения могут, как и раньше, запросить тест, вакцинацию или подтверждение коронавирусной болезни после въезда в страну.
Некоторые юридические вопросы остаются открытыми. Бундестагу, отмечают эксперты, возможно, придется договориться о внесении соответствующих изменений в Закон о защите от инфекций. По мнению правых политиков коалиции, это возможно в ближайшей перспективе. Обсуждается вопрос о созыве внеочередного заседания бундестага в конце августа - начале сентября, отмечает издание Tagesschau.