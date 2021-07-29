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29.07.2021 23:12
Рубрика: В мире

В Германии с 1 августа ужесточаются "ковидные" правила въезда

Текст: Максим Макарычев
Более строгие правила вводятся для въезда в Германию с 1 августа: любой, кто приехал из района, где циркулирует коронавирус, должен пройти тест с полной вакцинацией. Правила будут применяться до конца года из-за опасений наступления в стране четвертой волны пандемии. Как сообщил телеканал ARD capital, различные федеральные министерства все еще согласовывают окончательные детали. Но наиболее важные ключевые моменты уже известны. Федеральное правительство Германии будет делить другие страны только на две категории: районы с высоким риском заражения и районы с различными вариантами циркуляции вирусов.
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Зоны повышенного риска - это страны, где заболеваемость намного превышает 100 случаев на 100 тысяч человек, больницы переполнены, а тестов не хватает. До сих пор предел для зоны высокого риска составлял 200 случаев на 100 тысяч человек. Для приезжих из зоны повышенного риска будет применяться следующее правило - вакцинированные и выздоровевшие пациенты могут без проблем въехать в Германию. Все остальные должны находиться на карантине десять дней. Бесплатное тестирование с помощью ПЦР-теста возможно через пять дней. Для детей младше двенадцати лет карантин автоматически заканчивается через пять дней. Любой, кто приезжает из района с вызывающими тревогу вариантами вируса, должен находиться в карантине в течение двух недель, и все должны сдать тест, включая тех, кто был вакцинирован, и тех, кто выздоровел. Например, Южная Африка и Бразилия в настоящее время являются регионами, где распространены различные штаммы вируса.
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Еще одно важное изменение: будет проводиться обязательное тестирование для всех путешественников в возрасте от двенадцати лет, которые не были вакцинированы или выздоровели. Раньше только авиапутешественники должны были сдавать отрицательный тест перед вылетом. Теперь это также необходимо сделать тем, кто въезжает в ФРГ на поезде или в машине. Для этого достаточно теста на антиген. Это должны проверить сотрудники авиакомпаний, контролеры и сотрудники федеральной полиции. По словам Андреаса Росскопфа, представителя профсоюза полицейских Германии, с учетом границы в 3800 километров, многочисленных вокзалов и аэропортов это возможно лишь частично. "По этой причине всеобъемлющий, полный контроль невозможен. Мы не оснащены для этого ни персоналом, ни инфраструктурой. Однако выборочные проверки возможны в любое время", - пояснил полицейский. Кроме того, органы здравоохранения могут, как и раньше, запросить тест, вакцинацию или подтверждение коронавирусной болезни после въезда в страну.

Некоторые юридические вопросы остаются открытыми. Бундестагу, отмечают эксперты, возможно, придется договориться о внесении соответствующих изменений в Закон о защите от инфекций. По мнению правых политиков коалиции, это возможно в ближайшей перспективе. Обсуждается вопрос о созыве внеочередного заседания бундестага в конце августа - начале сентября, отмечает издание Tagesschau.

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