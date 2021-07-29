В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

В ближайшие выходные в Москве и области не обойдется без дождей. При этом осадки будут небольшими. А днем 31 июля и 1 августа умеренно жарко - 26-28 тепла, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

- Циклоны, которые идут по северу, защищают центр европейской территории от проникновения холодного воздуха. Один задержится на западе, второй уйдет на восток, из-за чего давление начнет расти. Облака будут рассеиваться и воздух прогреваться, - уточнила синоптик.

Новая рабочая неделя тоже начнется с очень теплой погоды - в столичном регионе ожидается до плюс 30 градусов. А вот со вторника температура начнет понижаться. Сразу градусов на пять. При этом ночи будут еще теплыми - 13-18 градусов. Днем прогнозируется от 20 до 25 тепла. Дожди станут более настойчивыми. Холод принесет один из циклонов.

К 4 августа ночи в столичном регионе могут стать более прохладными - плюс 9-14 градусов. Зато дневная температура немного подрастет - до плюс 26 градусов.

31 июля сильный дождь ожидается в Ростовской области, в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. На юге Поволжья выходные тоже будут дождливыми. Там возможен даже град. А вот в Воронежской области август начнется с сильной жары - воздух прогреется до 36 градусов.

За Уралом, в центральных и южных районах Красноярского края тоже сильные дожди в предстоящие выходные. Самые холодные места в России в начале августа - это Чукотка и Магаданская область. Там температура ниже климатической нормы градусов на пять. Так, в Магаданской области под конец июля ожидаются заморозки до минус 5 градусов.