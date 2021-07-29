В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе

В августе вступят в силу десятки законодательных изменений, которые в значительной степени облегчат жизнь россиян.

Так, как напоминают эксперты Госдумы, с августа заработает законодательная база, которая позволит россиянам со следующего года оформлять налоговый вычет на занятия спортом. "Спортивный" вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Проще говоря, если человек в следующем году будет активно посещать различные спортивные залы, бассейны и сможет документально подтвердить понесенные расходы, то в 2023 году он сможет вернуть часть уплаченных налогов. Максимально можно будет вернуть чуть более 15 тысяч рублей - 13% НДФЛ от 120 тысяч.

Автовладельцев освободят от обязанности предоставлять диагностическую карту в момент заключения или продления договора ОСАГО. "Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства", - напоминают в Госдуме.

Участники программы "Дальневосточный гектар" с августа смогут взять дополнительный участок. А главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты.

Ранее "Российская газета" в собственном дайджесте августовских законодательных изменений напомнила, что с 1 августа работающим пенсионерам сделают беззаявительный перерасчет пенсий. Повышенные пенсии получат порядка 10 миллионов человек.

"Для того, чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Многим это поможет собраться в школу.

С 1 августа произойдет и перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена.