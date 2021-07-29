В Москве прошел вечер памяти выдающегося лингвиста Владимира Лопатина

В Москве прошел вечер памяти выдающегося русского лингвиста, доктора филологических наук, профессора Владимира Лопатина, ушедшего из жизни месяц назад. В кругу лингвистов Лопатин известен своими работами по словообразованию, отмечен Госпремией СССР за участие в разработке академической "Русской грамматики". Но в памяти неспециалистов ученый останется председателем Орфографической комиссии РАН, которая, по слухам, готовила скандальную реформу русского языка. Имели ли эти слухи под собой основания, "РГ" рассказал ученик Лопатина, главный редактор интернет-портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

Какими книгами под редакцией Лопатина мы сегодня пользуемся?

Владимир Пахомов: Нефилологи его знают как ответственного редактора Полного академического справочника русской орфографии и пунктуации и редактора Русского орфографического словаря. Это самый большой, самый современный и авторитетный орфографический словарь на сегодняшний день.

Какая задача была у Орфографической комиссии РАН?

Владимир Пахомов: Она должна была подготовить новую редакцию правил русского правописания.

Зачем?

Владимир Пахомов: Правила 1956 года, по которым мы живем до сих пор, несколько устарели, то есть они не регламентировали написание многих слов и типов слов, которые появились в конце XX, начале XXI века. Но когда мы говорим "новая редакция правил", это не значит "новое написание слов". Никто не предлагал писать "корову" через "а". Предполагались новые формулировки правил, которые охватывали бы все новые слова, которые появились за последние полвека в русском языке. Это огромная и очень сложная работа, которой Орфографическая комиссия и занималась. И ее результатом стал новый академический справочник, о котором я говорил. Он представляет новую редакцию правил и более приближен к современной языковой действительности. Им сейчас пользуются абсолютно все редакторы и корректоры.

Но всем известны справочники Розенталя…

Владимир Пахомов: Они создавались достаточно давно и многих случаев современной речи уже не комментируют, а вот справочник Лопатина приходит на помощь.

Почему, с вашей точки зрения, общество не поняло и не оценило работу Орфографической комиссии?

Владимир Пахомов: Орфографическая комиссия предлагала единичные, точечные изменения правил. Не для того, чтобы "упростить в угоду безграмотным двоечникам", как писали тогда, а для того, чтобы какие-то правила сделать более системными, более логичными и стройными. Убрать собирались только то, что нарушало базовые принципы русской орфографии.

Например?

Владимир Пахомов: Предлагалось "пол-" как первую часть сложных слов писать через дефис во всех случаях. Сейчас мы пишем "пол-апельсина", но "полмандарина". Это не очень логично. Или предлагалось такие слова, как "фейерверк" и "плейер" писать без "й". И это было бы не упрощение, а устранение исключений из слогового принципа русской графики.

То есть все эти точечные изменения устраняли исключения из базового принципа русского письма. Но из этого раздули огромный скандал. И, к сожалению, никто, кто тогда писал об этом, не пытался разобраться в сути предложений комиссии Лопатина. Были просто безобразные публикации, мол, мы будем писать, как слышим, приписывали комиссии те предложения по реформированию орфографии, которые поступали за последние сто лет. Например, идею писать "пчолы" как "девчонка" (упорядочить написание под ударением "о" после шипящих). Но это предложение высказывалось в 60-е годы прошлого века, а Орфографическая комиссия Лопатина к нему не возвращалась.

На этом информационном фоне то, что на самом деле хотели сделать лингвисты, осталось не услышанным и не понятым, к сожалению. И именно поэтому результаты работы Орфографической комиссии не стали официально утвержденным сводом правил, а остались лишь в справочнике.

Как реагировал на эту информационную бурю Владимир Владимирович?

Владимир Пахомов: Очень сильно переживал. И на его здоровье та ситуация сказалась. Он терпеливо отвечал на все вопросы специалистов и СМИ, сам писал статьи в специализированные издания, объяснял, в чем смысл изменений, почему они нужны, почему это не прихоть лингвистов, а веление времени. Но, к сожалению, та информационная волна, которая поднялась, оказалась сильнее.

К счастью, работу это не остановило.

Справка "РГ"

Владимир Владимирович Лопатин, известный российский лингвист, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель (в 2000-2014 годах) Орфографической комиссии РАН.

Член Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов.