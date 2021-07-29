В Москве прошел вечер памяти выдающегося лингвиста Владимира Лопатина

Новости

Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 18:05
Рубрика: Общество

В Москве прошел вечер памяти выдающегося лингвиста Владимира Лопатина

Текст: Елена Новоселова
В Москве прошел вечер памяти выдающегося русского лингвиста, доктора филологических наук, профессора Владимира Лопатина, ушедшего из жизни месяц назад. В кругу лингвистов Лопатин известен своими работами по словообразованию, отмечен Госпремией СССР за участие в разработке академической "Русской грамматики". Но в памяти неспециалистов ученый останется председателем Орфографической комиссии РАН, которая, по слухам, готовила скандальную реформу русского языка. Имели ли эти слухи под собой основания, "РГ" рассказал ученик Лопатина, главный редактор интернет-портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.
Фото: Институт русского языка РАН Фото: Институт русского языка РАН
Фото: Институт русского языка РАН

Какими книгами под редакцией Лопатина мы сегодня пользуемся?

Владимир Пахомов: Нефилологи его знают как ответственного редактора Полного академического справочника русской орфографии и пунктуации и редактора Русского орфографического словаря. Это самый большой, самый современный и авторитетный орфографический словарь на сегодняшний день.

Какая задача была у Орфографической комиссии РАН?

Владимир Пахомов: Она должна была подготовить новую редакцию правил русского правописания.

Зачем?

Владимир Пахомов: Правила 1956 года, по которым мы живем до сих пор, несколько устарели, то есть они не регламентировали написание многих слов и типов слов, которые появились в конце XX, начале XXI века. Но когда мы говорим "новая редакция правил", это не значит "новое написание слов". Никто не предлагал писать "корову" через "а". Предполагались новые формулировки правил, которые охватывали бы все новые слова, которые появились за последние полвека в русском языке. Это огромная и очень сложная работа, которой Орфографическая комиссия и занималась. И ее результатом стал новый академический справочник, о котором я говорил. Он представляет новую редакцию правил и более приближен к современной языковой действительности. Им сейчас пользуются абсолютно все редакторы и корректоры.

Фото: iStock
Психолингвисты применили новый метод в изучении чтения на русском языке

Но всем известны справочники Розенталя…

Владимир Пахомов: Они создавались достаточно давно и многих случаев современной речи уже не комментируют, а вот справочник Лопатина приходит на помощь.

Почему, с вашей точки зрения, общество не поняло и не оценило работу Орфографической комиссии?

Владимир Пахомов: Орфографическая комиссия предлагала единичные, точечные изменения правил. Не для того, чтобы "упростить в угоду безграмотным двоечникам", как писали тогда, а для того, чтобы какие-то правила сделать более системными, более логичными и стройными. Убрать собирались только то, что нарушало базовые принципы русской орфографии.

Например?

Владимир Пахомов: Предлагалось "пол-" как первую часть сложных слов писать через дефис во всех случаях. Сейчас мы пишем "пол-апельсина", но "полмандарина". Это не очень логично. Или предлагалось такие слова, как "фейерверк" и "плейер" писать без "й". И это было бы не упрощение, а устранение исключений из слогового принципа русской графики.

То есть все эти точечные изменения устраняли исключения из базового принципа русского письма. Но из этого раздули огромный скандал. И, к сожалению, никто, кто тогда писал об этом, не пытался разобраться в сути предложений комиссии Лопатина. Были просто безобразные публикации, мол, мы будем писать, как слышим, приписывали комиссии те предложения по реформированию орфографии, которые поступали за последние сто лет. Например, идею писать "пчолы" как "девчонка" (упорядочить написание под ударением "о" после шипящих). Но это предложение высказывалось в 60-е годы прошлого века, а Орфографическая комиссия Лопатина к нему не возвращалась.

На этом информационном фоне то, что на самом деле хотели сделать лингвисты, осталось не услышанным и не понятым, к сожалению. И именно поэтому результаты работы Орфографической комиссии не стали официально утвержденным сводом правил, а остались лишь в справочнике.

Как реагировал на эту информационную бурю Владимир Владимирович?

Владимир Пахомов: Очень сильно переживал. И на его здоровье та ситуация сказалась. Он терпеливо отвечал на все вопросы специалистов и СМИ, сам писал статьи в специализированные издания, объяснял, в чем смысл изменений, почему они нужны, почему это не прихоть лингвистов, а веление времени. Но, к сожалению, та информационная волна, которая поднялась, оказалась сильнее.

К счастью, работу это не остановило.

Справка "РГ"

Владимир Владимирович Лопатин, известный российский лингвист, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель (в 2000-2014 годах) Орфографической комиссии РАН.

Член Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов.

Общество Образование Общество Утраты

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел