В Пироговском Центре предлагают снимать боль с помощью VR-технологий

В Пироговском Центре началось тестирование новой технологии, направленной на уменьшение боли у пациентов. Для этих целей ученые используют специально разработанное устройство VRPalliative, погружающее пациента в виртуальную среду. Проект стал первым из шести стартапов, отобранных учеными, которые пройдут испытания в реальных клинических условиях, - сообщили "РГ" в Пироговском Центре.

VRPalliative представляет собой шлем с возможностью видеть различные красивые виды, сопровождаемые аудиозаписью. Во время сеанса терапии пациент совершает виртуальную прогулку по горам или берегу моря, он может любоваться живописными видами, оказаться в живописном маленьком городке и позвонить из старинной телефонной будки, слыша в ответ мотивирующую речь, пить чай в уютном домике, рисовать, кататься на лодке - возможностей очень много, и сам человек может выбрать то, что ему интересно и приятно. Глубокое погружение в виртуальный красивый мир, по замыслу разработчиков, способно улучшать психоэмоциональное состояние больного и отвлекать от боли.

Решение может применяться при онкозаболеваниях и различных травмах, которым сопутствует болевой синдром. В шлем виртуальной реальности встроен нейроинтерфейс. Технология считывает биоритмы мозга пациента и позволяет создать индивидуальную программу управления болью для каждого человека с анализом данных его состояния на протяжении терапии. Решение также включает в себя датчики пульса и частоты дыхания.

"В дальнейшем на основе полученных данных биологической обратной связи из программного комплекса VR-терапии планируется создать единую систему, которая с помощью искусственного интеллекта сможет выстроить оптимальные алгоритмы воздействия и поднять на новый уровень обучение человека в управлении болью", - говорит о перспективах применения VRPalliative его разработчик Вячеслав Тимофеев.

"Тестирование началось среди пациентов со спинальными травмами. После сеансов виртуальной реальности их настроение, как правило, улучшалось. Они отмечали, что пространство можно изучать бесконечно: много удивительных и увлекающих деталей - животных, строений, надписей. В итоге пациенты забывали о боли. Это наши первые впечатления, о каких-либо серьезных результатах можно будет говорить по итогам испытания проекта", - прокомментировал руководитель Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра Вадим Даминов.

В случае успешного результата тестирования новую технологию терапии болевого синдрома планируют использовать для пациентов Пироговского Центра.