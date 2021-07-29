В США ввели обязательные тесты на COVID для привитых после контакта с заболевшими

Полностью вакцинированные люди должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию после контакта с заболевшим, даже если у них нет симптомов. Такие рекомендации подготовил и опубликовал CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) на основании новых данных о том, что даже после прививки люди могут заражаться, оставаться какое-то время носителем вируса и заражать других. Ранее агентство заявляло, что привитым не нужно проходить тестирование после контакта с вирусом, если у них нет симптомов.

"Наше обновленное руководство рекомендует вакцинированным людям проходить тестирование, если они подверглись воздействию инфекции, независимо от появления у них симптомов", - пояснила директор CDC доктор Рошель П. Валенски в письме The New York Times, пишет издание. Кроме того, CDC обновило и ужесточило рекомендации по ношению масок: полностью вакцинированные люди должны носить маску в общественных помещениях после контакта с заболевшим, говорится в сообщении агентства. Через три-пять дней их следует протестировать на вирус.

Если результаты окажутся отрицательными, они могут перестать носить маски в помещении. Если тест покажет положительный результат, инфицированного нужно изолировать дома на 10 дней.

Новое решение СDC опирается на данные последних исследований, согласно которым даже полностью вакцинированные люди, инфицированные вирусом Delta, могут переносить вирус и передавать его другим.