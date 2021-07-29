Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России раньше на две недели, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Такое поручение Владимир Путин дал на совещании по подготовке к новому учебному году. Кроме того, президент попросил минпросвещения пересмотреть планы по ремонту школ: работу нужно ускорить.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам подготовки к новому учебному году. Фото: РИА Новости

В среду глава государства заслушал доклады министра просвещения Сергея Кравцова и главы минтруда Антона Котякова. В самом начале совещания Путин сразу поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано. "Вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока. А намеченный срок у нас был 16 августа, чтобы люди могли в плановом порядке не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы дети могли быть собраны в школу", - обратился Путин к министру труда. Котяков ответил, согласно постановлению правительства, старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты. "Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - сказал он.

Президент также поинтересовался, как будет организована выплата по инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Котяков рассказал, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями и также произведена выплата. Напомним, что по указу президента единовременные выплаты предназначены семьям, где есть школьники от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. По словам Котякова, всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста.

Заслушав доклад Кравцова, Владимир Путин остался недоволен планами минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. "Для того чтобы отремонтировать в срок, до 2026 года, нужно не по 700 зданий ремонтировать капитально в год, а по 1400-1500", - заметил Путин. Кравцов в ответ пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а в дальнейшем темпы предполагается ускорить. По его словам, такие темпы объясняются необходимостью сбора проектно-сметной документации.

"Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно", - сказал в свою очередь президент. Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса. "Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее", - отметил президент и сказал, что даст дополнительные поручения строительному блоку, вице-премьеру Марату Хуснуллину по этому вопросу.

Путин поручил министру как можно скорее доложить о корректировке планов капитального ремонта школьных зданий председателю правительства и поинтересовался, сколько времени потребуется на эту работу. В ответ Кравцов пообещал завершить ее в течение двух недель.

Отдельно президент подчеркнул, что хотя в России аварийных школ меньше процента, такая ситуация все равно недопустима. "В соответствии с подписанным мной указом мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но тем не менее недопустимо, школ находятся в аварийном состоянии", - сказал он.

Говоря о подготовке к учебному году, министр просвещения рассказал, что уже порядка шести тысяч школ прошли приемку совместно с Роспотребнадзором, МЧС, региональными органами управления образования. "До 20 августа в соответствии с нашим планом эта работа будет завершена", - сказал он. Министр также подчеркнул, что отдельно контролируется вопрос, связанный с эпидемиологической ситуацией. "Все требования Роспотребнадзора, которые обеспечивают безопасность здоровья учеников, родителей, учителей, также обеспечим", - подчеркнул он.

Всего в этом учебном году в школы придут порядка 17 миллионов школьников, из них два миллиона первоклассников

На особом контроле у минпросвещения поручения президента по выплатам за классное руководство. "К ним добавляются выплаты кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования. Средства в бюджете также предусмотрены, поэтому здесь никаких сбоев не будет", - пообещал Кравцов.

Продолжится работа по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием. "И, как вы говорили, максимально привлечем родительские комитеты к контролю и мониторингу процесса питания ребят", - заявил Кравцов, обращаясь к президенту. Всего, по словам министра, в этом учебном году в школы придут порядка 17 миллионов школьников, из них два миллиона первоклассников.