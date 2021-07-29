Во Флориде распространяется новый опасный штамм коронавируса

В Южной Флориде обнаружен и быстро распространяется новый опасный штамм коронавируса, получивший наименование в медицинском реестре, как B.1.621.

Карлос Мигойя, генеральный директор фармацевтической компании Jackson Health System, сообщил телеканалу WPLG в Майами, что на этой неделе на вариант B.1.621 приходилось около 10 процентов пациентов с коронавирусом. Он уступает дельте, ныне доминирующему варианту в Соединенных Штатах, и гамма-варианту. B.1.621 еще не получил обозначения греческими буквами, как более известные варианты инфекции. Мигойя сообщил новостной станции, что штамм B.1.621, вероятно, растет в Южной Флориде из-за международных поездок между Колумбией и Майами, которые служат воротами в Латинскую Америку.

Эксперты в области здравоохранения США будут держать B.1.621 на контроле, поскольку приближается осенний сезон, а некоторые части страны все еще отстают в их усилиях по вакцинации, отмечает Washington Post. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний также решил отнести этот вариант к категории представляющих интерес, поскольку данные могут свидетельствовать о его значительном влиянии на здоровье.

В Соединенных Штатах этот штамм еще не назван вариантом, вызывающим озабоченность, на 17 июля на него приходилось чуть более 2,1% случаев, отметил Джон Селлик, профессор Школы медицины и биомедицинских наук Джейкобса университета Баффало. Он напомнил, что дельта-вариант перешел от чуть более 10% случаев в начале июня до более 80% случаев к середине июля. Центры по контролю и профилактике заболеваний отслеживают более 10 других вариантов в дополнение к B.1.621 и только время предоставит больше информации о новом штамме, уточнил профессор.