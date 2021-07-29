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29.07.2021 00:11
Рубрика: Общество

ВОЗ: Выявленный в РФ штамм не представляет глобальной опасности

Всемирная организация здравоохранения не сочла выявленный в РФ штамм коронавируса АТ.1 представляющим глобальную угрозу и исключила его из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"Что касается АТ.1, то на основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга", - передает ТАСС комментарий пресс-службы ВОЗ.

Всего сейчас в списке ВОЗ числятся 16 вариантов SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в различных странах, в том числе в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах. "Вызывающим обеспокоенность" штаммам с 31 мая этого года присваивается индивидуальное название по букве греческого алфавита. В отношении выявленного в РФ штамма так поступать не стали.

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