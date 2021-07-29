Вузы и компании РФ объединились для исследований онлайн-образования

Что будет с традиционными школьными уроками в эпоху онлайна? Как онлайн-курсы меняют профобразование? В России вузы и образовательные компании объединились в консорциум "Цифровая дидактика", чтобы через совместные исследования ответить на эти и другие вопросы, которые волнуют школы, вузы, родителей и детей.

По данным экспертов Московского городского педагогического университета - инициатора проекта "Цифровая дидактика" - в период пандемии онлайн-образование охватило 1 миллиард учащихся, а число студентов, проходивших онлайн-курсы в 2020 году, по сравнению с 2015 годом, выросло почти в 10 раз - с 5% до 49%. Изменения в образовании за последние несколько лет стали настолько явными, что поиск новых решений и подходов стал просто необходим.

Вместе с МГПУ в консорциум вошли Томский госуниверситет, Академия Министерства просвещения, издательство "Просвещение", Банк ВТБ, а также образовательные компании "Нетология" и InternetUrok.

"Без цифровой дидактики университету не выжить. Нарушилась привычная коммуникация "студент - преподаватель", - отмечает директор Института образования Томского госуниверситета Елена Суханова. - Студенты на дистанте могут просто выключить камеру, если им не интересно. Нам предстоит найти, чем заменить прямое педагогическое воздействие.

Слова эксперта подтверждают данные исследований: 70% студентов не хватает очного общения с преподавателями. Задачи консорциума - изучить технологические решения образовательного процесса, исследовать социологию "оцифровки" образования. Проще говоря, понять, как студенты реагируют на изменения в образовании, а для улучшения качества - создать новый контент: онлайн-курсы, методические материалы, цифровые платформы, сервисы, конструкторы, симуляторы.

Чем займутся эксперты? Для начала проведут серию исследований по широкому перечню тем: психология онлайн-обучения и самообразования, гибридный университет и высшее образование, внедрение технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта, образовательные электронные экосистемы нового поколения (Московская электронная школа) и др.

Президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников отметил, что важно создать единую систему измерения успешности онлайн-образования и в целом, и для каждого учащегося.

"Помните, когда ввели ЕГЭ, школы стали выстраивать работу исходя из этого стандарта. С онлайном та же история: надо продумать, какие метрики можно использовать, чтобы измерять, например, индивидуальный прогресс ученика, его гибкие навыки. "Цифра" дает такую возможность, - пояснил Кожевников.

Несмотря на сложности, 53% опрошенных студентов считают: дистанционная форма обучения дала возможность планировать время и больше успевать. Примерно столько же отметили: на дистанте у них стало лучше с самоорганизацией.

"В МГПУ за последний год в 1,5 раза увеличилось число студентов, поступающих из регионов, победителей и призеров олимпиад, - рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко. - Среди университетов сегодня развивается конкуренция в применении цифровых технологий, что улучшит качество образования в целом. Ведь цифровые технологии можно использовать и в очном формате обучения: составлять и отслеживать индивидуальную траекторию, делать подачу материала интереснее, давать больше возможностей для исследований.