Вышел трейлер фильма "Последний богатырь: посланник тьмы"

Сегодня вышел первый трейлер фильма "Последний богатырь: посланник тьмы", созданный продюсерами "Yellow, Black and White" в том числе белорусами Виталием Шляппо и Алексеем Троцюком.

Первый "Последний богатырь" вышел в 2019 году и собрал 1,7 миллиарда рублей, окупив бюджет за 11 дней. После успешных кассовых сборов началась работа над продолжением фильма. Над сценарием работали те же люди, что и над первой частью под руководством белоруса Виталия Шляппо. Фильм получил название "Последний богатырь: корень зла", он вышел 1 января 2021 года. Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" выйдет на экраны кинотеатров 23 декабря 2021 года.

В фильме сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров. В третьей части рассказывается о том, как Иван обрел богатырскую силушку, злой чародей Роголеб повержен, Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца - простые или волшебные? Свадебное путешествие - на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. И как выясняется, в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс победить тьму.