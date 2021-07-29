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Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря"

Новости
    29.07.2021, 12:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован трейлер третьего фильма в рамках сверхпопулярной, кассовой фэнтезийной франшизы "Последний богатырь". С подзаголовком "Посланник Тьмы" и с масштабами действа совсем уж монструозными.

Фото: kinopoisk.ru
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Как вводит в курс дела синопсис, Иван (Виктор Хориняк), протагонист, наконец-таки обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб - повержен, и теперь Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса Премудрая (Мила Сивацкая) собираются праздновать свадьбу.

И пока названные заняты торжеством ("в каком платье пойти под венец невесте, кольца - простые или волшебные, свадебное путешествие - на куриных ногах или в ступе?"), недреманное зло снова напоминает о себе.

Невеста коварно похищена Галиной и Черным Богатырем, а Иван и его друзья (хтоничный Колобок тоже в деле) в пылу погони оказываются в современной Москве. Которая для жителей Белогорья - волшебный мир, где "люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки".

Фото: youtube.com/ VIDERS TV
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Причем, как выясняется, и в этом мире бок о бок с обычными людьми "неплохо устроились" герои старых сказок. С помощью которых у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму. (Ну или как минимум до новой части или спин-оффа.)

В других ролях: Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и Филипп Киркоров, который сыграл Жар-птицу под прикрытием.

Съемки проходили параллельно с работой над предыдущей частью - "Последний богатырь: Корень зла" - в Сочи, Карелии, Пермском крае, Москве и Подмосковье, где специально был отстроен целый городок - с дворцом, торговыми рядами и избами-срубами.

В кино - с 23 декабря.

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