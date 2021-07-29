Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в году, должны будут получить единый цифровой документ, удостоверяющий личность (ID-карту с электронным носителем). Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Тем, кто собирается постоянно жить и работать в РФ, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, получить медицинский полис, а также подать заявление на включение в электронный реестр иностранных работников.
Кроме того, каждого мигранта обяжут подписать соглашение о лояльности, содержащее обещание не участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных организаций, несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях. В случае нарушения соглашения иностранца ожидает выдворение на родину за его счет.
Законопроектом вводится понятие "контрольный список". Туда внесут иностранных граждан, чье пребывание в России является нежелательным. Существенно ужесточаются требования к работодателям, пользующимся услугами иностранных работников. В специальном электронном реестре работодатели буду обязаны регистрировать иностранных работников, указывать требуемое число мигрантов и регулярно отчитываться о принятии их на работу либо увольнении. Мигранты смогут работать в России только в тех компаниях, которые зарегистрировались в этом реестре. За предоставление ложных сведений фирмы исключат из реестра и лишат права нанимать иностранцев. Самих иностранцев, работающих вне электронного реестра, будут высылать без решения суда. Этот барьер заставит работодателей отказаться от коррупционных схем, путем которых они скрывали трудовых мигрантов и недоплачивали налоги в бюджет.
Комментируя законопроект, председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на депортацию без суда. "Может оказаться, что естественные права мигрантов будут ущемлены, - сказал он. - Даже в случае простого сбоя в системе обновления сведений о платежах мигрант может лишаться прав и, соответственно, подвергаться депортации. Важно соблюдать процедуры, чтобы исключить неправомерные действия со стороны правоохранителей".
"С учетом того, что мы строим цифровое общество, законопроект соответствует времени. Он более подробный, более понятный и чиновникам, и гражданам, и иностранцам", - говорит бывший заместитель главы ФМС России профессор кафедры управления миграционными процессами Государственного университета управления Владимир Волох. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, напротив, считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. По его мнению, распоряжение правительства от 16 марта 2020 года, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах. В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава ТПП предложил определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, а соответствующие полномочия передать в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.
С аналогичным, еще более радикальным призывом обратилось к правительству Министерство строительства и ЖКХ РФ. Оно отмечает острый дефицит рабочей силы на российских стройках. Даже безработица и выросшие у строителей зарплаты (с 50 тыс. руб. до 80-90 тыс.) не могут заставить российских граждан пойти на стройку. Минстрой предлагает решить проблему путем организованного завоза трудовых мигрантов. Их размещение и оформление обязана взять на себя приглашающая сторона. Она же должна помочь приезжим в получении справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Работодатель также обязуется обеспечить работников постоянным местом проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам же, в свою очередь, надлежит получить патент, дающий право на работу в России.
Пандемия коронавируса сократила приток иностранцев в Россию. Их число неуклонно падало с 11,2 млн человек (2019 г.), 7,1 млн (2020 г.) до 5,66 млн в начале 2021 года. При этом число мигрантов из стран СНГ сократилось в 2020 году на 39 процентов. Все меньше едут в Россию из Украины (снижение на 53 процента), Молдавии (на 51 процент), Азербайджана (на 49 процентов).
Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет. И в этих обстоятельствах трудовые мигранты - серьезный ресурс. При соблюдении ими условий въезда и пребывания.