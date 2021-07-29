МВД опубликовало законопроект "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". В нем предлагается кардинально изменить схему легализации трудовых мигрантов. Одна из ключевых новаций - отмена разрешения на временное проживание. Вместо него предполагается установить три разных миграционных режима. Краткосрочный ограничивает пребывание в России 90 днями в течение календарного года, долгосрочный позволяет находиться на территории страны свыше 90 дней, а режим постоянного пребывания - бессрочно. Сменить цель пребывания теперь можно, не выезжая из России.

Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в году, должны будут получить единый цифровой документ, удостоверяющий личность (ID-карту с электронным носителем). Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Тем, кто собирается постоянно жить и работать в РФ, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, получить медицинский полис, а также подать заявление на включение в электронный реестр иностранных работников.

Кроме того, каждого мигранта обяжут подписать соглашение о лояльности, содержащее обещание не участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных организаций, несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях. В случае нарушения соглашения иностранца ожидает выдворение на родину за его счет.

Законопроектом вводится понятие "контрольный список". Туда внесут иностранных граждан, чье пребывание в России является нежелательным. Существенно ужесточаются требования к работодателям, пользующимся услугами иностранных работников. В специальном электронном реестре работодатели буду обязаны регистрировать иностранных работников, указывать требуемое число мигрантов и регулярно отчитываться о принятии их на работу либо увольнении. Мигранты смогут работать в России только в тех компаниях, которые зарегистрировались в этом реестре. За предоставление ложных сведений фирмы исключат из реестра и лишат права нанимать иностранцев. Самих иностранцев, работающих вне электронного реестра, будут высылать без решения суда. Этот барьер заставит работодателей отказаться от коррупционных схем, путем которых они скрывали трудовых мигрантов и недоплачивали налоги в бюджет.

Комментируя законопроект, председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на депортацию без суда. "Может оказаться, что естественные права мигрантов будут ущемлены, - сказал он. - Даже в случае простого сбоя в системе обновления сведений о платежах мигрант может лишаться прав и, соответственно, подвергаться депортации. Важно соблюдать процедуры, чтобы исключить неправомерные действия со стороны правоохранителей".

С каждого мигранта возьмут обещание не участвовать в деятельности запрещенных организаций

"С учетом того, что мы строим цифровое общество, законопроект соответствует времени. Он более подробный, более понятный и чиновникам, и гражданам, и иностранцам", - говорит бывший заместитель главы ФМС России профессор кафедры управления миграционными процессами Государственного университета управления Владимир Волох. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, напротив, считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. По его мнению, распоряжение правительства от 16 марта 2020 года, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах. В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава ТПП предложил определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, а соответствующие полномочия передать в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

С аналогичным, еще более радикальным призывом обратилось к правительству Министерство строительства и ЖКХ РФ. Оно отмечает острый дефицит рабочей силы на российских стройках. Даже безработица и выросшие у строителей зарплаты (с 50 тыс. руб. до 80-90 тыс.) не могут заставить российских граждан пойти на стройку. Минстрой предлагает решить проблему путем организованного завоза трудовых мигрантов. Их размещение и оформление обязана взять на себя приглашающая сторона. Она же должна помочь приезжим в получении справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Работодатель также обязуется обеспечить работников постоянным местом проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам же, в свою очередь, надлежит получить патент, дающий право на работу в России.

Спрос на рабочую силу в России растет. И в этих обстоятельствах трудовые мигранты - серьезный ресурс

Пандемия коронавируса сократила приток иностранцев в Россию. Их число неуклонно падало с 11,2 млн человек (2019 г.), 7,1 млн (2020 г.) до 5,66 млн в начале 2021 года. При этом число мигрантов из стран СНГ сократилось в 2020 году на 39 процентов. Все меньше едут в Россию из Украины (снижение на 53 процента), Молдавии (на 51 процент), Азербайджана (на 49 процентов).

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет. И в этих обстоятельствах трудовые мигранты - серьезный ресурс. При соблюдении ими условий въезда и пребывания.