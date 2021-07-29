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29.07.2021 19:31
Рубрика: В мире

Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя

Своеобразный рекорд забывчивости зафиксировали в центральной библиотеке шотландского городка Пейсли. Взятую в абонементе книгу "Индийская кулинария" авторства Бальбир Сингх читатель вернул аж 53 года спустя, передает Gazeta.ru. Книга была доставлена по почте и в нее была вложена денежная купюра в 20 фунтов.

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"Примите мои извинения за поздний возврат этой книги. Прилагаю символический платеж в знак признания этой оплошности. Спасибо", - было написано в записке.

В библиотеке такой порядочности умилились.

"Я была более чем удивлена, когда открыла конверт и увидела, что внутри, - признала директор библиотеки Линда Флинн . - Редко когда книга возвращается после стольких лет просрочки. Я подозреваю, что книга пролежала в шкафу или ящике какое-то время и была обнаружена совсем недавно".

Имя забывчивого читателя она не указала. Возможно, возвращал книгу уже не он сам, а его наследники.

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