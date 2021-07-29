Захарова прокомментировала "печеньки" для Тихановской от Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в своем Telegram-канале "печеньки из Белого дома", которыми президент США Джозеф Байден угостил представительницу белорусской оппозиции Светлану Тихановскую во время визита в Вашингтон с "корзиной печенья", которую буржуины дали Мальчишу-Плохишу в произведении Аркадия Гайдара "Мальчиш-Кибальчиш".

Также Захарова напомнила, что по-английски "куки" (cookie) - это не только печенье, но и маркеры пользователя интернета.

"Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт.

Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю.

Печеньки - доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", - написала Захарова.