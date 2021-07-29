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29.07.2021 23:33
Рубрика: В мире

Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон

Текст: Максим Макарычев

Один из звездных сомелье Нью-Йорка был обвинен в поджоге нескольких уличных обеденных зон на Манхэттене в последние месяцы после того, как его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. 35-летний виночерпий Калеб Ганзер был назван одним из лучших сомелье США экспертами журнала Food & Wine в 2017 году.

Фото: Саид Закерия/РИА Новости
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В последнее время он работал управляющим партнером в La Compagnie des Vins Surnaturels в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена. По данным New York Times, в момент задержания он находился в отпуске. Пожарная служба Нью-Йорка (FDNY) сообщила, что Ганзер подозревается в поджоге открытых обеденных зон двух ресторанов в январе и июле, а в другом случае в июне он поджег кучу мусора на углу ресторана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последний поджог Ганзера в июле, сообщает WABC-TV. Впоследствии следователи смогли выявить связь Ганзера с двумя предыдущими пожарами. Все три пожара произошли ночью в местах, близких к ресторану, где он работал. Ему предъявлено обвинение в двух уголовных преступлениях, связанных с поджогом, и нескольких других преступлениях, связанных с пожарами.

"Каждый поджог может быстро распространиться, подвергая опасности жизнь жителей Нью-Йорка и членов FDNY", - сказал в своем заявлении комиссар по пожарной безопасности города Даниэль Нигро, добавив, что подозреваемый был задержан до того, как собирался устроит еще один пожар. Мотивы действий пиромана неизвестны. Ранее он работал в известных американских ресторанах, в том числе в 11 Madison Park, который был назван лучшим рестораном мира в 2017 году.

В недавнем интервью изданию Sommelier Business Ганзер обсудил с журналистом проблемы работы в ресторанной индустрии во время пандемии коронавируса. "Было так много разных волн эмоций; в самом начале было отрицание, граничащее с ощущением личной атаки, потому что ни одна отрасль не пострадала так сильно, как ресторанная. Было такое чувство, что нас никогда особо не ценили", - сказал ныне обвиняемый в поджогах.

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