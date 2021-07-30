26 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" баллотируются в Госдуму

Двадцать шесть участников конкурса "Лидеры России. Политика" зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что победители проекта востребованы в публичной политике.

"На этот конкурс было подано почти 34 тысячи заявок. Победителями стали 49 человек. Хотел бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы от разных партий, но в первую очередь - от "Единой России", - сказал Комиссаров.