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30 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 июля 2021 г. N 33/269-8 г. Москва "О полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях"

Дата подписания 28 июля 2021 г.
Опубликован 30 июля 2021 г.

В соответствии с пунктом 212 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Уполномочить заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николая Ивановича Булаева на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3, 5.4, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.56, 5.64 - 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Уполномочить секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталью Алексеевну Бударину на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Уполномочить члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса Евгения Ивановича Колюшина на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.17 - 5.20, 5.50, 5.64 - 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Уполномочить члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса Константина Сергеевича Мазуревского на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года N 7/60-7 "О полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях".

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и направить для опубликования в "Российскую газету" и в "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина