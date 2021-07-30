Алексей Козлов: Всю жизнь я приучал уважать джазовых музыкантов и импровизацию

Премьеру "Джазиста" назначили в летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж", но билеты раскупили быстро, да и погода испортилась, поэтому презентацию за несколько часов до начала перенесли на Новый Арбат в один из главных кинотеатров Москвы - "КАРО 11 Октябрь". Зато и зрителей смогло на нее попасть больше. Ведь дело того стоило: помимо фильма", посвященного знаменитому саксофонисту и композитору Алексею Козлову, было запланировано обсуждение с режиссером фильма Андреем Айрапетовым и издателем "Арсенала" Николаем Богайчуком, которое переросло в увлекательную дискуссию о современном джазе. В зале оказалось много молодых людей. Они спрашивали и о том, как наша музыка влияет на зарубежную, почему так редко снимается хорошее музыкальное кино… Конечно, в духе времени не обошлось и без вопросов о Моргенштерне.

Главный герой фильма, саксофонист Алексей Козлов, которому в этом году исполнится 86, по-прежнему выступает, как правило - раз в неделю. Дает драйвовые и динамичные, импровизационные концерты в своем Kozlov Club, где в зрительный зал - не пробиться. Да, фраза "И тут Козел на саксе: фа-фа-ду-фа…" из культового советского спектакля Виктора Славкина "Взрослая дочь молодого человека", музыкальным руководителем которого был самом Козлов, как показалось, ему не очень нравится. Но именно так - "Козел на саксе" мэтр - назвал свою первую автобиографию. Увлекательную, самоироничную, с массой ярких эмоций и сюжетных контрапунктов. Это действительно качественная, отменная литература, с точно расставленными акцентами, образными импровизациями и типично джазовыми переменами ритма и настроения.

Новый фильм "Джазист" - уже, конечно, другой. И он уже не только об Алексее Козлове, но и об отечественном джазе - от 50-х годов и до наших дней. Лучшее в нем, - сама музыка, напористый ритм повествования, обилие блиц-интервью звезд от Игоря Бутмана до Евгения Маргулиса и Сергея Мазаева, энергично вписанные в динамичный сюжет киноповествования. Порой даже кажется, что они не говорят, а исполняют свои сольные партии в этой очередной импровизационной, уже кинематографической затее мэтра.

Причем, похоже, что Козлов вначале и не хотел сам всего рассказывать. Но поддался общему драйву, куражу и признался, что в школе слыл хулиганом и едва не связался с криминалом, но устоял благодаря музыке. А почему добился успеха? Может быть оттого, что "не хотел, как все ходить строем"…

В общем, фильм получился не только о музыке и славе, но и о смысле жизни. Может, и поэтому тоже зрители, особенно молодые, не расходились после сеанса еще минут 40. И азартно атаковали вопросами режиссера Андрея Айрапетова. А тот отвечал, что "это неверно думать, что это только мы учимся у зарубежного рока и джаза, ведь и они тоже учатся у нас - у российской музыкальной классики". И что "музыкального кино у нас все-таки становится больше". Ведь и сам Айрапетов снял уже четыре фильма, которые, по его словам, "словно сложились в цикл о российской независимой музыке. Вначале "Критик", затем "Браво", "Фили" и вот теперь - "Джазист". Все они - о тех, кто творил, пробивал и формировал самобытный отечественный джаз, рок и рок-н-ролл…"

Жаль, что сам Алексей Козлов на презентации фильма о себе так и не появился.

И задать ему вопросы обозреватель "РГ" смог только на следующее утро, когда артист готовился к очередному концерту.

Каково это - посмотреть целый фильм о самом себе и любимой музыке? Обычно же артистам после премьеры сразу же хочется все переделать.

Алексей Козлов: Фильм - не моя инициатива. Это - подарок моих коллег и поклонников ко дню рождения. У нас была единственная встреча с режиссером Андреем Айрапетовым перед самым карантином. Я показал архивы, дал интервью, позже созванивались уточнить что-то, искали фотографии или видеозаписи. Но когда увидел готовый фильм впервые, то попросил внести только фактологические правки. И музыку тоже выбирал режиссер, а я не вмешивался. Ведь это его авторский взгляд. Но я согласен с выбором Андрея - "Ностальгия" (пьеса "Арсенала" 1985 года, - Прим. Ред.) как лейтмотив фильма легла идеально.

Почему вы не приехали на премьеру?

Алексей Козлов: В зрительный зал во время пандемии я не готов идти. Сейчас приезжаю только на свои концерты с "Арсеналом" по пятницам в Kozlov Club. Хотя знаю, что на первых двух показах - для участников фильма и тех, кто его финансировал, были полные залы. Ну, а на первом показе для широкой аудитории в "Октябрь" пришло много молодежи.

Вас не удивило такое ее внимание к джазу? А то ведь бытует мнение, что новое поколение ценит только рэп?

Алексей Козлов: Не удивило, ведь идея Андрея Айрапетова показать страну и развитие в ней импровизационной музыки на примере моей жизни - это и есть способ сохранить и сберечь историю для молодых и рассказать ее понятным для них языком. Ну и в какой- то степени - дать возможность поностальгировать и переосмыслить что-то для старших поколений.

В следующем году, кстати, будет отмечаться 100-летие российского джаза. Надеюсь, появятся хорошие аналитические фильмы и статьи о нем - в прессе, кино и на телевидении. Ведь джаз давно перестал иметь географическую и национальную принадлежность Американского континента.

Музыканта, играющего джаз, обычно называют "джазменом". Но вы предпочли для фильма другое, совсем русское - "Джазист". Не случайно и есть ли разница?

Алексей Козлов: В предвоенный период, начиная с 1935 года, у нас в стране вполне официально существовал "советский джаз". Это были государственные джазовые оркестры Леонида Утесова, Александра Цфасмана и многих других. Но с началом антиамериканской пропаганды все советское общество было ориентированно на негативное отношение к джазу, как типичному американскому явлению. Многие профессиональные джазовые музыканты были вынуждены играть в ресторанах, развлекая танцующую и жующую публику. В то время ходить по ресторанам было модно и дорого, а потому носило элитарный оттенок. Музыкантов, играющих в ресторанах называли "лабухами". К ним относились с почтением и, одновременно, свысока - советский человек с дореволюционными купеческими замашками не мог считать артиста своей ровней. Тем более, что музыканты за деньги играли что угодно. Вот тогда и образовалось малоприятное слово "джазист" - от слегка унизительного, намекающего на обслугу, оно сродни "таксисту" и пренебрежительному отношению к англоязычному слову "джазмен".

Говоря научным языком, "джазмен" - термин эзотерический, а "джазист" - экзотерический, имеющий обращение в чуждой среде. Вот так всю свою жизнь я приучал уважать джазовых музыкантов и импровизационную музыку. Собственно, и этот документальный фильм - автобиографичные воспоминая, размышления о развитии джаз-рока в стране и выживании в условиях тотального запрета и, что немаловажно, наблюдение за процессом формирования патриота своей страны из сталинского стиляги, хрущовского штатника и брежневского хиппи. Вот и об этом тоже эта премьера.

Какое ощущение вы хотели бы, чтобы осталось после просмотра "Джазиста": радости, задумчивости, подтверждения истины о том, что для успеха необходимо рисковать?

Алексей Козлов: Нет, прежде все это - желание слушать, смотреть, впитывать и знать свои корни и свою историю. Мы не меньшее влияние оказываем и способны оказывать на мировую культуру. Ведь если мы и подражали американскому джазу, то это было вначале. Но сейчас уже в России играют авторский джаз с российскими корнями…

Прямая речь

Режиссер Андрей Айрапетов: Надо ли снимать и о Моргенштерне?

- Для меня музыкальная революция исторически закончилась примерно в 2000 году. Не хочу сказать, что сейчас плохая музыка. Просто я не вижу в ней открытий. Все те, о ком я прежде снимал - это и есть люди и явления, которые меня волнуют или тревожат. И я боюсь, что наступит момент, когда список моих любимчиков закончится, придется снимать фильмы и о тех, кого я понимаю, но не чувствую.