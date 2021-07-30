Android-приложениям запретили собирать информацию о пользователях

В компании Google обновили правила для разработчиков приложений. В частности, теперь программы должны спрашивать разрешение пользователя на сбор персональных данных.

Информация об этом появилась на сайте Google в обновленных правилах для разработчиков. "Пользователь должен дать согласие на сбор данных, вы не можете получить какую-либо конфиденциальную информацию до согласия пользователя", - сообщается в документе.

Ранее подобную систему реализовала Apple в iOS 14.5 - на iPhone разработчики приложений также обязаны спрашивать разрешение пользователя на сбор любых персональных данных.