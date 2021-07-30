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30.07.2021 00:32
Рубрика: В мире

Байден предложил выплачивать привившимся по 100 долларов

В стремлении как можно скорее завершить вакцинацию граждан от коронавируса власти США готовы пойти на серьезные материальные затраты. Президент страны Джо Байден предложил выплачивать каждому вакцинировавшемуся гражданину по 100 долларов.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Реализацию этой идеи он предложил взять на себя местным властям.

"Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей​​​. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - передает РИА Новости заявление минфина США.

Днем ранее с подобной инициативой выступил и мэр Нью-Йорка.

На настоящий момент в США вакцинированы более 160 млн человек, половина населения страны.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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