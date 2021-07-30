Байден предложил выплачивать привившимся по 100 долларов

В стремлении как можно скорее завершить вакцинацию граждан от коронавируса власти США готовы пойти на серьезные материальные затраты. Президент страны Джо Байден предложил выплачивать каждому вакцинировавшемуся гражданину по 100 долларов.

Реализацию этой идеи он предложил взять на себя местным властям.

"Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей​​​. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - передает РИА Новости заявление минфина США.

Днем ранее с подобной инициативой выступил и мэр Нью-Йорка.

На настоящий момент в США вакцинированы более 160 млн человек, половина населения страны.