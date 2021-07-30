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30.07.2021 23:26
Рубрика: В мире

Блинкен: США уволят 182 сотрудника в диппредставительствах в РФ

Вашингтон вынужден уволить почти две сотни местных сотрудников, работавших в различных американских диппредставительствах на территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Начиная с августа, российское правительство запрещает США держать у себя, нанимать или брать по контракту российский персонал или персонал из третьих стран, за исключением охраны", - передает ТАСС слова Блинкена. По его словам, будут уволены 182 сотрудника "и десятки лиц, работавших по контрактам, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге".

Напомним, что выполнить это требование США должны к 1 августа. В мае об этом решении российских властей заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств, - заявила она. - Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля, утверждена указом президента от 23 апреля".

В мире США Россия и США

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