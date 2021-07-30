Более 36 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 87 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 36,2 тысячи человек.

Кроме того, свыше 126,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 232 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1 600 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 9 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 590 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 16 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 73 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 245 сотрудников. Уже несколько дней эти показатели устойчиво снижаются.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около 1 400 человек, свыше 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,3 тысячи пациентов, около 8, 5 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 31 303 человека.