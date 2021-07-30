Новости

В России выберут лучшие практики в сфере охраны труда 18:35
В Ростове открытие моста на Малиновского привело к транспортному коллапсу 18:26
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован 18:21
СК завершил расследование дела о пожаре в тюменском доме престарелых 18:13
Создана рабочая группа по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022 18:02
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ 17:55
Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти 17:52
ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях 17:51
Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю 17:40
Смартфон можно будет использовать как кассовый аппарат 17:27
Россиянка, болевшая COVID-19 рекордные 318 дней, вылечилась 17:25
В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар 17:18
В Петербурге День ВДВ пройдет без массовых мероприятий 17:17
Фестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей 17:15
На миссию ООН в Афганистане совершено нападение, один человек погиб 17:05
Названы основные симптомы затяжного коронавируса 16:59
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров 16:54
Мощи святого князя Александра Невского доставлены для поклонения в Минск 16:50
Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису 16:49
Андрей Воробьев: Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19 16:37
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе 16:23
В Париже второй за неделю ювелирный магазин ограбили на 2 млн евро 16:15
Мурашко: С ЕС идут консультации о признании сертификатов о вакцинации 16:02
Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова 15:59
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 17:51
Рубрика: Экономика

ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях

Текст: Анастасия Алексеевских

Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: iStock
Россиян предупредили о подводных камнях кредитов и кредитных карт

Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 35% годовых и более - 5 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН (показатель долговой нагрузки). ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.

"В условиях динамичного восстановления российской экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - говорится в сообщении Банка России. - По сравнению с апрелем 2021 года, когда… было принято решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне - на 2,0%. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрирует высокую кредитную активность".

Данные регулятора за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются увеличением ПДН, доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет).

Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным во II квартале 2021 года, достигло высокого уровня - 61,1%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п.п. по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п.п. относительно I квартала 2021 года и на 3,6 п.п. относительно I квартала 2020 года.

Российские банки увеличили объем выдачи кредитных карт на 50%

"Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении ЦБ.

Повышенные надбавки делают выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях менее рентабельным для банков.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков