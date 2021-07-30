ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях

Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 35% годовых и более - 5 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН (показатель долговой нагрузки). ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.

"В условиях динамичного восстановления российской экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - говорится в сообщении Банка России. - По сравнению с апрелем 2021 года, когда… было принято решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне - на 2,0%. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрирует высокую кредитную активность".

Данные регулятора за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются увеличением ПДН, доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет).

Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным во II квартале 2021 года, достигло высокого уровня - 61,1%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п.п. по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п.п. относительно I квартала 2021 года и на 3,6 п.п. относительно I квартала 2020 года.

"Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении ЦБ.

Повышенные надбавки делают выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях менее рентабельным для банков.