Черногория выдала РФ ректора университета, обвиняемого в крупной растрате

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина России Вячеслава Скворцова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Скворцов обвиняется в особо крупной растрате.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы ректор Алтайского филиала "Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина" Вячеслав Скворцов совместно с директором филиала, используя свое служебное положение, совершили растрату денег университета на сумму 2 491 333 рублей. Так, по данным следствия, они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Поскольку Скворцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию России, по поручению Генеральной прокуратуры в феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск. В марте 2021 года беглого ректора задержали в Черногории, после чего Генпрокуратура направила в компетентные органы Республики запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.

"Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Черногории удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче", - подчеркнули в надзорном ведомстве. Там также добавили, что в пятницу, 30 июля, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслав Скворцов будет доставлен в Россию.