Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

По информации правоохранительных органов, стрельба произошла в одном из крупных районов Берлина Веддинге, примыкающем к центру города. Бригада скорой помощи оказала помощь пострадавшим на месте, после чего они были доставлены в ближайший госпиталь.
Как сообщает портал Berlin.de, конфликт произошел на парковке у строительного магазина. Со слов очевидцев, прозвучал как минимум один выстрел. По предварительным сведениям, огнестрельное ранение получил один человек, двое были ранены ножом, а четвертый получил черепно-мозговую травму. Район в настоящее время оцеплен силами полиции, продолжается операция по поиску и поимке подозреваемого в совершении нападения.
Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding sind am späten Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Laut Feuerwehr gab es vier Verletzte, drei Männer und eine Frau. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Hintergründe noch unklar. pic.twitter.com/8lRDpjlT3a— EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) July 30, 2021