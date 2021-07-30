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30.07.2021 21:28
Рубрика: В мире

Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

Текст: Юрий Чернов
Полиция Берлина проводит масштабную спецоперацию в Берлине по факту стрельбы из огнестрельного оружия. Как сообщает издание Berliner Zeitung, в результате инцидента пострадали трое мужчин и одна женщина.

По информации правоохранительных органов, стрельба произошла в одном из крупных районов Берлина Веддинге, примыкающем к центру города. Бригада скорой помощи оказала помощь пострадавшим на месте, после чего они были доставлены в ближайший госпиталь.

Фото: iStock
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Как сообщает портал Berlin.de, конфликт произошел на парковке у строительного магазина. Со слов очевидцев, прозвучал как минимум один выстрел. По предварительным сведениям, огнестрельное ранение получил один человек, двое были ранены ножом, а четвертый получил черепно-мозговую травму. Район в настоящее время оцеплен силами полиции, продолжается операция по поиску и поимке подозреваемого в совершении нападения.

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