Что будет с курсом рубля в августе

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- Мы ожидаем, что в августе курс рубля останется в диапазоне 72-75 к доллару и 86-89 к евро.

Август является традиционно одним из самых слабых месяцев в году для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль за август снижался к доллару в среднем на 2,3%. Основными факторами подобной динамики выступают тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть.

В этом году мы ожидаем, что рубль может показать в августе более сильную динамику. В пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть и другое сырье, частично закрытые из-за пандемии внешние границы, повышение ключевой ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США.

Ожидаем, что цены на нефть Brent в августе останутся в диапазоне $72-80 за баррель. Поддержку котировкам окажут восстановление мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и сохранение дефицита на нефтяном рынке. Также в пользу сохранения высоких цен выступает аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которое соответствует скорости восстановления глобального спроса на топливо и которое учитывает возможное возвращение иранской нефти на рынок.

В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность. Россия в августе сможет нарастить добычу нефти еще на 100 тысяч баррелей в сутки благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

В первых числах августа завершается дивидендный сезон. Вместе с его окончанием снизится спрос на валюту для конвертации нерезидентами рублевых дивидендов для вывода в свои юрисдикции. Это также является позитивным фактором для рубля.

Важным фактором поддержки рубля в этом году являются частично закрытые из-за пандемии внешние границы, которые снижают спрос на валюту для зарубежных поездок. Туристический поток с Турцией, Египтом, Европой и другими странами восстанавливается достаточно медленно из-за новых вспышек COVID-19, что снижает отток капитала из страны.

На мировом рынке доллар стал слабеть после достаточно мягких итогов июльского заседания ФРС США. Американский центробанк указал на то, что повышенная инфляция в США, вероятно, является временной, поэтому регулятор не будет спешить с ужесточением монетарной политики. В результате валюты развивающихся стран, включая рубль, получили импульс к укреплению.

В свою очередь, итоги июльского заседания Банка России оказали среднесрочную поддержку рублю. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, и оставил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом цикл повышения ключевой ставки подходит к концу. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ставки еще максимум на 50 базисных пунктов осенью.

По нашим прогнозам, рост потребительских цен достигнет своего пика осенью на уровне около 7% г/г. Поэтому есть вероятность, что Банк России может осенью поднять ключевую ставку до 6,75-7%. К концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6,3% г/г. Во второй половине следующего года мы прогнозируем замедления инфляции до целевых 4% г/г. Увеличение реальной рублевой процентной ставки будет привлекать иностранный капитал для операций керри трейд.

На ожиданиях завершения цикла ужесточения монетарной политики может значительно возрасти приток иностранного капитала в российские облигации, что окажет существенную поддержку рублю. Рынок начнет отыгрывать ожидания цикла снижения ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% в следующем году по мере замедления инфляции.

Сдерживать укрепление рубля будут сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса РФ, риски замедления глобальной экономики и спроса на нефть из-за четвертой волны COVID-19, а также повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Полагаем, что в августе Минфин заберет с валютного рынка около $4 млрд, что частично нивелирует позитивное влияние высоких цен на нефть на курс рубля.

Геополитические риски останутся фактором неопределенности для российских активов и рубля. С одной стороны, наблюдается некоторое потепление в отношениях России и США, которое позволило наладить двусторонний диалог и достроить газопровод "Северный поток-2". С другой стороны, выборы в Госдуму 17-19 сентября могут спровоцировать новый виток антироссийской риторики на Западе и ухудшить отношение к рублевым активам.