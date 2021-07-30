Что будет с курсом рубля в августе

Новости

Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета с 25 м 06:05
Пловец Ван Шунь принес Китаю 16-е золото Игр-2020 05:53
Маккеон выиграла стометровку вольным стилем на Олимпиаде в Токио 05:43
Новозеландцы выиграли золото в соревновании восьмерок в гребле 05:33
Россиянка Пракатень призналась, что и не мечтала о серебре Олимпиады 05:21
Скунмакер с мировым рекордом выиграла на 200 м брассом, Чикунова - четвертая 05:14
В Якутии направили в суд дело учителя физкультуры, избившего ученика 05:14
Канада выиграла золото в гребле у женщин на 2000 метров 05:02
Посольство РФ в США провело первое за 1,5 года выездное обслуживание 05:00
Аномальная жара на юге Дальнего Востока продержится еще несколько дней 04:55
Александр Вязовкин стал пятым в академической гребле в одиночках на ОИ-2020 04:17
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году 04:01
Эпидемиолог Горелов: Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше 03:15
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2" 03:12
В Сиднее из-за COVID-19 ужесточили карантинные меры 02:57
В ВОЗ заявили о достижении Швецией нулевой смертности от COVID-19 02:37
В Париже один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара 02:06
Вильфанд пообещал москвичам теплые ночи и небольшие дожди в выходные 01:46
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС 01:46
Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезд сделавшим две прививки туристам 01:29
Байден поручил Пентагону разработать план обязательной вакцинации военных 00:50
Байден предложил выплачивать привившимся по 100 долларов 00:32
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа 00:28
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы" 00:24
Рогозин: На МКС все в порядке 00:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в августе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- Мы ожидаем, что в августе курс рубля останется в диапазоне 72-75 к доллару и 86-89 к евро.

Август является традиционно одним из самых слабых месяцев в году для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль за август снижался к доллару в среднем на 2,3%. Основными факторами подобной динамики выступают тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть.

В этом году мы ожидаем, что рубль может показать в августе более сильную динамику. В пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть и другое сырье, частично закрытые из-за пандемии внешние границы, повышение ключевой ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США.

Фото: iStock
До какой отметки рубль сможет опустить доллар в августе

Ожидаем, что цены на нефть Brent в августе останутся в диапазоне $72-80 за баррель. Поддержку котировкам окажут восстановление мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и сохранение дефицита на нефтяном рынке. Также в пользу сохранения высоких цен выступает аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которое соответствует скорости восстановления глобального спроса на топливо и которое учитывает возможное возвращение иранской нефти на рынок.

В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность. Россия в августе сможет нарастить добычу нефти еще на 100 тысяч баррелей в сутки благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

В первых числах августа завершается дивидендный сезон. Вместе с его окончанием снизится спрос на валюту для конвертации нерезидентами рублевых дивидендов для вывода в свои юрисдикции. Это также является позитивным фактором для рубля.

Важным фактором поддержки рубля в этом году являются частично закрытые из-за пандемии внешние границы, которые снижают спрос на валюту для зарубежных поездок. Туристический поток с Турцией, Египтом, Европой и другими странами восстанавливается достаточно медленно из-за новых вспышек COVID-19, что снижает отток капитала из страны.

На мировом рынке доллар стал слабеть после достаточно мягких итогов июльского заседания ФРС США. Американский центробанк указал на то, что повышенная инфляция в США, вероятно, является временной, поэтому регулятор не будет спешить с ужесточением монетарной политики. В результате валюты развивающихся стран, включая рубль, получили импульс к укреплению.

В свою очередь, итоги июльского заседания Банка России оказали среднесрочную поддержку рублю. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, и оставил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом цикл повышения ключевой ставки подходит к концу. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ставки еще максимум на 50 базисных пунктов осенью.

По нашим прогнозам, рост потребительских цен достигнет своего пика осенью на уровне около 7% г/г. Поэтому есть вероятность, что Банк России может осенью поднять ключевую ставку до 6,75-7%. К концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6,3% г/г. Во второй половине следующего года мы прогнозируем замедления инфляции до целевых 4% г/г. Увеличение реальной рублевой процентной ставки будет привлекать иностранный капитал для операций керри трейд.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На Ставрополье высадили гуар для добычи нефти

На ожиданиях завершения цикла ужесточения монетарной политики может значительно возрасти приток иностранного капитала в российские облигации, что окажет существенную поддержку рублю. Рынок начнет отыгрывать ожидания цикла снижения ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% в следующем году по мере замедления инфляции.

Сдерживать укрепление рубля будут сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса РФ, риски замедления глобальной экономики и спроса на нефть из-за четвертой волны COVID-19, а также повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Полагаем, что в августе Минфин заберет с валютного рынка около $4 млрд, что частично нивелирует позитивное влияние высоких цен на нефть на курс рубля.

Геополитические риски останутся фактором неопределенности для российских активов и рубля. С одной стороны, наблюдается некоторое потепление в отношениях России и США, которое позволило наладить двусторонний диалог и достроить газопровод "Северный поток-2". С другой стороны, выборы в Госдуму 17-19 сентября могут спровоцировать новый виток антироссийской риторики на Западе и ухудшить отношение к рублевым активам.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков