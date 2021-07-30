ЦИК исключил двух кандидатов "Коммунистов России" и "Яблока" из списков

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июля постановила исключить кандидата от "Коммунистов России" Николая Толчанова и кандидата от "Яблока" Николая Кислицы из федеральных списков партий для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

Толчанов исключен из партийного списка "Коммунистов России" на основании решения восьмого этапа внеочередного съезда партии, а Кислицу исключили из списка "Яблока" на основании решения исполнительного комитета бюро партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.