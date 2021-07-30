Новости

В ЦИК сравнили видеонаблюдение на выборах с системой помощи арбитрам 13:56
На химкомбинате в Ростовской области пострадали семь человек 13:39
Роспотребнадзор призвал ускорить темпы вакцинации 13:34
Появились подробности госпитализации актера Владимира Стеклова 13:32
Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум 13:26
Боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль 13:25
Песков прокомментировал встречу Байдена с Тихановской 13:25
В Британии закрывают легендарное шоу The X Factor после 17 лет в эфире 13:22
В Подмосковье определили минимальную площадь для квартир-студий 13:16
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды 13:14
Песков: Лукашенко не обращался по поводу размещения российских войск 13:14
Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте 13:12
Стали известны страшные подробности смерти актера Максима Михалина 13:09
ЦИК исключил двух кандидатов "Коммунистов России" и "Яблока" из списков 13:08
Максютов: Распространение бразильского штамма "гамма" в России маловероятно 13:08
В финале олимпийского теннисного турнира Хачанов сыграет со Зверевым 13:06
Зверев сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале Олимпиады 13:00
ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Зеленых" для участия в выборах 13:00
Путин поздравил российского пловца Рылова с победой на Олимпийских играх 12:51
В США возобновили курсы самообороны для бортпроводников 12:48
Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд еще до выхода 12:48
В Подмосковье введен запрет на мусоропроводы 12:45
Российские регбистки уступили Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады 12:38
В день открытия ВДНХ въехать на территорию можно за 30 советских копеек 12:28
Оперштаб: В Москве выявлен 3481 новый случай COVID-19 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 13:00
Рубрика: Власть

ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Зеленых" для участия в выборах

Текст: Дмитрий Гончарук

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июня зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Зеленые".

ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый российской экологической партией "Зеленые", в количестве 227 человек", - зачитал постановление ЦИК член комиссии Александр Курдюмов.

Из списка партии исключили четырех кандидатов. Трое исключены в связи с тем, что не предоставили сведения об имевшейся судимости. Один кандидат исключен из списка по решению президиума центрального совета партии, еще одного кандидата исключили из списка ранее.

Общефедеральный список партии "Зеленые" на думских выборах возглавляет Андрей Нагибин.

В него входят еще девять кандидатов, в том числе сопредседатели партии Сергей Ревин и Сергей Шахматов. Также "Зеленые" выдвинули 94 кандидатов по одномандатным округам. По Бурятскому одномандатному округу кандидатом от партии выдвинут стилист Сергей Зверев.

Власть Работа власти Госуправление Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому