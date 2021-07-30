ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Зеленых" для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июня зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Зеленые".

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый российской экологической партией "Зеленые", в количестве 227 человек", - зачитал постановление ЦИК член комиссии Александр Курдюмов.

Из списка партии исключили четырех кандидатов. Трое исключены в связи с тем, что не предоставили сведения об имевшейся судимости. Один кандидат исключен из списка по решению президиума центрального совета партии, еще одного кандидата исключили из списка ранее.

Общефедеральный список партии "Зеленые" на думских выборах возглавляет Андрей Нагибин.

В него входят еще девять кандидатов, в том числе сопредседатели партии Сергей Ревин и Сергей Шахматов. Также "Зеленые" выдвинули 94 кандидатов по одномандатным округам. По Бурятскому одномандатному округу кандидатом от партии выдвинут стилист Сергей Зверев.