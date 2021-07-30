Новости

Минтруд предложил изменить порядок взаимодействия с безработными 23:08
СК: Прокурор Сызрани задержан за взятку в 3 млн 23:01
Миссию ООН в Герате атаковали с применением гранат и реактивных снарядов 22:45
В Москве успешно завершилась проверка система электронного голосования 22:34
Ученые рассказали о различии симптомов COVID-19 у мужчин и женщин 22:29
Россияне взяли ипотеки с господдержкой на 959 млрд рублей 22:25
Дельта-вариант может вызвать легкую форму COVID даже у вакцинированных людей 22:19
Минпромторг: обязательная маркировка воды начнется с 1 декабря 21:42
Почти 150 тысяч москвичей участвовали в тестировании электронного голосования 21:10
Более 36 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 20:42
В центре Москвы в ТЦ произошла массовая драка со стрельбой 20:40
Золотов присвоил Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта 20:19
Государственному полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет 20:18
Космонавты не переходили на американский сегмент МКС из-за ситуации с "Наукой" 20:16
Трое кубинцев попытались сбежать из Ленобласти в Эстонию на надувных матрасах 20:12
Рогозин: Двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов 20:02
Назван состав жюри премии "Экология - дело каждого" 19:57
Видеозвонки в Telegram теперь поддерживают 1000 пользователей 19:47
Для решения проблем дольщиков нужно еще 33 млрд рублей 19:40
Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению 19:37
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире ускоряется 19:23
Для ускоренного ремонта школ необходимо увеличить финансирование 18:56
В Москве и Подмосковье отложили ввод новых правил для такси 18:49
Владимир Соловьев рассказал о стыковке модуля "Наука" 18:43
ВОЗ: Штамм "дельта" COVID-19 распространился по 132 странам 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 22:19
Рубрика: В мире

Дельта-вариант может вызвать легкую форму COVID даже у вакцинированных людей

Текст: Максим Макарычев

Согласно данным, опубликованным в пятницу Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, около 74 процентов из 469 случаев COVID-19, связанных с массовыми собраниями, проведенными в округе Барнстейбл в штате Массачусетс с 3 по 17 июля, были среди полностью вакцинированных людей. Полученные данные подтверждают, что вакцинированные люди имеют высокую вирусную нагрузку и могут передавать дельта-вариант так же легко, как и не вакцинированные.

Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN
Байден представил агрессивный план вакцинации

Несмотря на то, что легкие случаи заражения сейчас появляются чаще, чем считалось ранее, вакцинация является наиболее важной стратегией предотвращения тяжелых заболеваний и летальных исходов, подчеркивается в отчете. Как отмечает издание Axios, закрытые исследования CDC показали, что дельта-вариант вызывает более тяжелые заболевания у непривитых людей и распространяется так же легко, как ветряная оспа.

Во вторник CDC рекомендовал американцам носить маски в закрытых помещениях и общественных местах, где передача COVID-19 высока или значительна, независимо от статуса вакцинации. Среди вакцинированных от коронавируса в округе Барнстейбл почти 80 процентов сообщили о легких признаках или явных симптомах заражения, наиболее распространенными из которых были кашель, головная боль, боль в горле, мышечные боли, судороги и лихорадка. Опрошенные сообщили, что посещали массовые мероприятия в помещении и на открытом воздухе в местах, где находятся бары, рестораны, кемпинги и дома, сдаваемые в аренду. Пять человек были госпитализированы, в том числе один пациент среднего возраста, не вакцинированный и страдавший множеством сопутствующих заболеваний. Остальные четверо взрослых были полностью вакцинированы, у двоих были сопутствующие заболевания.

"Это открытие вызывает беспокойство и привело к обновлению рекомендаций Центров по ношению лицевых покрытий", - заявила директор CDC Рошель Валенски в пятницу. Она выразила надежду, что вакцинированные люди не будут бессознательно передавать вирус другим, в том числе не вакцинированным лицам или близким с ослабленным иммунитетом.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Рогозин: Двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете