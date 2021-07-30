Дельта-вариант может вызвать легкую форму COVID даже у вакцинированных людей

Согласно данным, опубликованным в пятницу Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, около 74 процентов из 469 случаев COVID-19, связанных с массовыми собраниями, проведенными в округе Барнстейбл в штате Массачусетс с 3 по 17 июля, были среди полностью вакцинированных людей. Полученные данные подтверждают, что вакцинированные люди имеют высокую вирусную нагрузку и могут передавать дельта-вариант так же легко, как и не вакцинированные.

Несмотря на то, что легкие случаи заражения сейчас появляются чаще, чем считалось ранее, вакцинация является наиболее важной стратегией предотвращения тяжелых заболеваний и летальных исходов, подчеркивается в отчете. Как отмечает издание Axios, закрытые исследования CDC показали, что дельта-вариант вызывает более тяжелые заболевания у непривитых людей и распространяется так же легко, как ветряная оспа.

Во вторник CDC рекомендовал американцам носить маски в закрытых помещениях и общественных местах, где передача COVID-19 высока или значительна, независимо от статуса вакцинации. Среди вакцинированных от коронавируса в округе Барнстейбл почти 80 процентов сообщили о легких признаках или явных симптомах заражения, наиболее распространенными из которых были кашель, головная боль, боль в горле, мышечные боли, судороги и лихорадка. Опрошенные сообщили, что посещали массовые мероприятия в помещении и на открытом воздухе в местах, где находятся бары, рестораны, кемпинги и дома, сдаваемые в аренду. Пять человек были госпитализированы, в том числе один пациент среднего возраста, не вакцинированный и страдавший множеством сопутствующих заболеваний. Остальные четверо взрослых были полностью вакцинированы, у двоих были сопутствующие заболевания.

"Это открытие вызывает беспокойство и привело к обновлению рекомендаций Центров по ношению лицевых покрытий", - заявила директор CDC Рошель Валенски в пятницу. Она выразила надежду, что вакцинированные люди не будут бессознательно передавать вирус другим, в том числе не вакцинированным лицам или близким с ослабленным иммунитетом.