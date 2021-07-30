Для решения проблем дольщиков нужно еще 33 млрд рублей

На решение проблем всех обманутых дольщиков к 2024 году нужно около 60 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Пока Минфин подтвердил выделение 27 млрд рублей в следующем году, сообщил он. "33 млрд стоит на разногласиях, будем в рамках бюджетного года этим заниматься. Но в целом действительно хотелось бы эту проблему в стране действительно закончить", - сказал он.

Средства на решение проблем дольщиков выделяются из федерального бюджета, часть софинансируют региональные бюджеты. Достаточно активно регионы применяют схему работы с инвесторами, которые достраивают часть домов за счет собственных средств, добавил вице-премьер.