Для ускоренного ремонта школ необходимо увеличить финансирование

До 2026 года предполагается отремонтировать около 7 тысяч школ. Сейчас Минпросвещения совместно с Минстроем разрабатывают эту программу. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

На ремонт школ предусмотрено ежегодное финансирование по 20-25 млрд рублей. "Но понятно, что если мы хотим ускоренно строить, то объем финансирования будет увеличен", - сказал Хуснуллин.

До конца года будут составлены дефектные ведомости и проектно-сметная документация, чтобы точно понять объем необходимого финансирования. Со следующего года начнутся активное строительство и ремонт.

Вместо аварийных школ - их около 400 - будут строиться новые.

Президент поставил задачу максимально сократить сроки капитального ремонта школ, подчеркнул Хуснуллин. В Севастополе, в частности, эту работу постараются сделать за три года.