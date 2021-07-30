Эксперт рассказал, как выбрать качественную обувь

Руководитель Отраслевого испытательного центра Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов дал рекомендации по выбору качественной обуви.

По его словам, безопасность обуви можно определить по двум параметрам: химическим и физико-механическим.

В первом случае некачественные материалы могут привести к аллергическим реакциям и различным кожным заболеваниям. Если же в обуви неправильно выбраны жесткость пяточной и носочной частей, то человек может получить травму, например, подвернуть ногу, предупредил специалист.

"Безопасность и качество обуви как раз определяются этими характеристиками: исследуются водные и воздушные вытяжки внутренних и внешних материалов, тестируются параметры отрыва подошвы, деформации подноска и жесткости пяточной части", - объяснил Гузов.

При выборе обуви специалист рекомендовал обращать внимание на запах - если он ярко-выраженный, то при производстве товара были нарушены параметры химической безопасности.

Кроме того, обувь при покупке обязательно мерить. Она должна соответствовать ноге и стопе, сидеть плотно. Свидетельством того, что обувь изготовлена из натуральных материалов, является цифровая маркировка, однако не все производители наносят ее на свои товары.

Сегодня потребители могут проверить обувь с помощью приложения "Честный ЗНАК", напомнил Гузов. "Цифровой паспорт" каждого товара помогает узнать состав, данные о производителе и другую полезную информацию.