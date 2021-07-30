Эндокринолог рассказала, что съесть на ночь, чтобы спать и худеть

Ночью можно и нужно терять лишний вес, если есть цель похудеть, главное - выбрать нужную еду. Рецепт достаточно прост. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Анжелика Чиж.

По ее словам, чтобы проснуться, сбросив 300 граммов, важно не пропустить то время, когда вырабатывается так называемый соматотропный гормон.

"В нашем организме он вырабатывается в ночное время до 12 ночи", - уточнила эндокринолог, добавив, что "для его выработки надо сделать два простых шага".

Первый шаг - съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг - лечь спать до 11 часов вечера.

"Утром на весах - минус 300 граммов", - подчеркнула врач. Она также призвала на диете не отказываться от белка и растительной клетчатки, передает "Доктор Питер".

Среди продуктов, которые полезно есть в позднее время, доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков выделил мясо и овощи, "забраковав" кефир и другое молочное.