Эвакуированные из-за пожаров в Турции россияне вернутся в отели

Туристы, эвакуированные из-за сильных пожаров на курортах Турции, вернутся в свои отели в течение дня. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства РФ в Анталье, опубликованном в Facebook. В российском диппредставительстве подчеркнули, что на данный момент сведений о пострадавших в результате пожаров россиян не поступало.

Как отметили в Генконсульстве, по информации от местных властей на 12.00 текущего дня, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. "Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - отметили в дипмиссии.

Генеральное консульство РФ также обратилось с призывом к отдыхающим в Турции гражданам России проявлять максимальную бдительность и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей.