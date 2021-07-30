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30.07.2021 12:46
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян быть готовыми к эвакуации

Текст: Юрий Чернов
Россияне, находящиеся на отдыхе в охваченных пожарами регионах Турции, должны быть готовы к возможной эвакуации. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства РФ в Анталье, опубликованном на страничке дипмиссии в Facebook.
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания

Как отметили в Генконсульстве, по последней информации префектуры и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет. "В пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и местным гостиничным комплексам. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа", - сообщили в дипмиссии.

В российском дипредставительстве также подтвердили, что накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Все они были временно размещены в отелях в безопасной части города.

"По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - говорится в сообщении.

Все это время сотрудники Генерального консульства в координации с туроператорами, активистами общества соотечественников и местными властями, поддерживало контакт с гражданами РФ обращавшихся в диппредставительство по линии экстренной телефонной связи.

В мире Ближний Восток Турция

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