Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян быть готовыми к эвакуации

Как отметили в Генконсульстве, по последней информации префектуры и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет. "В пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и местным гостиничным комплексам. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа", - сообщили в дипмиссии.

В российском дипредставительстве также подтвердили, что накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Все они были временно размещены в отелях в безопасной части города.

"По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - говорится в сообщении.

Все это время сотрудники Генерального консульства в координации с туроператорами, активистами общества соотечественников и местными властями, поддерживало контакт с гражданами РФ обращавшихся в диппредставительство по линии экстренной телефонной связи.