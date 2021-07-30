Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитывается и предлагает

Президент Владимир Путин 29 июля провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсуждалось социально-экономическое развитие региона.

И.о. руководителя Белгородской области занимает губернаторское кресло меньше года, тем не менее его деятельность по многим направлениям уже может стать хорошим примером для иных руководителей. Как и со многими другими региональными лидерами в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, президент пообщался с Гладковым в режиме видеоконференции.

В октябре прошлого года Вячеслав Гладков возглавил один из самых экономически стабильных регионов страны. Даже после закрытия границ с Украиной экономика области не сбавила обороты. Ее традиционные флагманы - сельское хозяйство и металлургия - показывают рост даже в условиях пандемии и мирового финансового кризиса. В регионе, где казалось бы давно во многих секторах экономики прописалась стабильность, самым простым было бы - не снижать показатели. Очевидно, что Вячеслав Гладков выбрал другой путь, направленный на дальнейшее развитие области.

В экспертных кругах его называют максимально открытым и доступным для жителей региональным лидером. Личные приемы Гладкова длятся до 14 часов, причем местным жителям для этого даже не требуется ездить в областную столицу, чтобы поделиться своими проблемами с главой региона - к ним он приезжает сам. На Белгородчине никто не удивляется тому, что первое лицо можно встретить ранним утром на пробежке, поговорить с ним и даже пригласить к себе в дом, чтобы показать, например, не отремонтированный подъезд.

Налаженное взаимопонимание между Гладковым и местными жителями, вероятно, положительно отразилось и на процессе вакцинации от коронавируса - в регионе она проходит дружно, Белгородчина по этому показателю лидирует (40,68% привитого населения), опережая даже обе столицы. По мнению специалистов, высоким процентом вакцинации на Белгородчине во многом обусловлены и самые низкие в ЦФО показатели заболеваемости.

Вся страна бросает силы на борьбу с пандемией, вот и белгородские власти оснащают новой техникой районные больницы, вкладывая в это вдвое больше собственных средств, чем получают федеральных субсидий. В регионе приобретают квартиры для врачей в соответствии с десятилетней программой подготовки медицинских кадров, согласно планам, она должна начинаться уже со школьной скамьи.

Вячеслав Гладков, вероятно, является одним из тех региональных лидеров, которые не просят у федерального центра дополнительные средства на дороги - область успешно за свой счет софинансирует соответствующие федеральные программы. Однако крупные финансовые вложения в инфраструктуру Белгородчине все же необходимы, поэтому глава региона обратился за помощью в решении проблем водоснабжения и водоотведения.

Еще одна просьба касалась открытия Суворовского училища в Белгородской области. В регионе, где веками только крепнут патриотические традиции, где даже в экзотичных для не прибрежного региона военно-морских секциях занимается более 3000 детей, где в юнги посвящают уже в старшей группе детсада, такое училище востребовано жителями, - отметил в беседе с президентом Гладков.

Еще одно прозвучавшее при общении с главой государства пожелание регионального лидера - поддержка в создании особой экономической зоны в городе Губкине, металлургическом центре региона. Это необходимо, в том числе, для реализации амбиционного плана по удвоению валового регионального продукта, который сформатировали Гладков и его команда.

В ходе встречи было отмечено, что Белгородская область на протяжении многих лет по очень многим показателям была впереди и сейчас тоже демонстрирует хорошие темпы. Тем не менее, есть и проблемы, требующие неотъемлемого решения. По итогам беседы ряд этих проблем был взят на заметку, федеральный центр поможет региону их решить.

Кстати, в тот же день Вячеслав Гладков встретился с первым заместителем генерального директора госкорпорации Росатом Кириллом Комаровым. Белгородской области предложено сотрудничество в проектах, касающихся реконструкции очистных сооружений и цифровой трансформации объектов ЖКХ.