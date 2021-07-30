Глава комитета ГД оценил идею запретить посещение ночных баров до 21 года

Если запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года, то они могут переместиться во дворы - в любом случае, такое решение вызовет социальную напряженность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу на эту тему.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил Минздраву ввести такой запрет, объяснив, что в возрасте 18-19 лет у человека еще продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям.

Нилов, которого цитирует RT, поддержал автора идеи в том, что "пьянство - это зло", особенно раннее, так как оно наносит удар по продолжительности жизни и порождает болезни.

При этом депутат напомнил, что законодательство разрешает покупать алкоголь с 18 лет, так что такого рода запреты, по его словам, работать не будут. Ограничения приведут к социальной напряженности среди молодых людей, а также есть риск того, что такие посетители баров "начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек".