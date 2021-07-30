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30.07.2021 16:50
Рубрика: Общество

Глава ВЦИОМ: Россияне не отказались от свободы из-за COVID-19

Текст: Елена Яковлева

Пандемия не изменила отношение россиян к базовым ценностям, в том числе свободе и справедливости, заявил на молодежном форуме "Территория смыслов" генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Одна из участниц встречи предположила, что с началом пандемии россияне стали отказываться от ценностей свободы и справедливости в пользу безопасности.

- Я не считаю, что люди в России или в любой другой стране мира готовы отказаться от свободы и справедливости, - ответил ей Валерий Федоров. - Если бы это было так, то уровень вакцинации в нашей стране уже был бы выше 80 процентов. О каком отказе (от свободы) вы говорите?! Кто что хочет, тот то и делает, изобретает любые отговорки, отмазки, почему вот лучше вы отвакцинируйтесь, а я посижу и подожду.

То же самое, по мнению главы ВЦИОМ, можно сказать и об отношении к справедливости.

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- Вы видели русского человека, который не имел бы собственного представления о справедливости и считал бы, что все кругом устроено справедливо? Я таких людей не знаю, все говорят о справедливости, но у каждого справедливость своя, - считает Валерий Федоров.

По его мнению, "ковид нас не изменил, мы все те же, что были до ковида".

- Он немножко усилил те наши черточки, характеристики, которые у нас были, а какие-то отставил на второй план, но не уничтожил. Но мы точно те же самые, мир тот же самый, просто все стало более рельефно, жестко, более ярко, если хотите, - подчеркнул он.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Пандемия коронавируса COVID-19

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