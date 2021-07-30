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30.07.2021 20:18
Рубрика: Власть

Государственному полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет

Текст: Юрий Гаврилов

Эта площадка имеет уникальное географическое расположение и такие же уникальные объекты экспериментально-испытательной базы. По сути, это единственный военный полигон, где в полном объеме можно проводить испытания новых систем противоракетной обороны.

Фото: Минобороны РФ
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В октябре 1957 именно с казахстанского Сары-Шагана произвели пуск противоракеты экспериментальной системы ПРО, что положило начало развертывания ее средств. А менее чем через пять лет, 4 марта 1961 года впервые в мировой практике противоракетой В-1000 в составе экспериментальной системы "А" была поражена головная часть ракеты стратегического назначения. Тот пуск подтвердил теоретические расчеты, доказывающие возможность создания в нашей стране системы ПРО.

В дальнейшем в Сары-Шагане проходили испытания более новые системы противоракетной обороны, в том числе хорошо известные А35 и А135, многие десятилетия надежно прикрывающие Москву и Центральный промышленный район нашей страны от ударов с воздуха.

Здесь же проводили испытания боевого оснащения отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Кроме того, на территории полигона был развернут учебный центр Войск ПВО, где выполняли боевые стрельбы расчеты зенитно-ракетных полков и бригад. Объекты Сары-Шагана много раз задействовали для выполнения задач, связанных с имитацией мишеней и установкой помех на различных учениях.

Немного статистики. За годы существования этой площадки на полигоне Сары-Шаган провели около 400 испытательных пусков противоракет, выполнили порядка 5,5 тысячи пусков зенитных управляемых ракет, более 900 раз занимались проводкой баллистических ракет.

После того, как полигон отошел Казахстану, Россия сохранила возможность не только использовать его по назначению, но и совершенствовать инфраструктуру и экспериментально-испытательную базу Сары-Шагана. Здесь по-прежнему успешно тестируют новые и перспективные средства стратегической обороны нашей страны. Учитывая важность решаемых там задач, в Сары-Шагане провели серьезную работу по модернизации и оснащению полигона современными средствами получения измерительной информации.

Кроме того, была модернизирована экспериментальная испытательная радиолокационная станция "Неман-П". За счет этого удалось расширить ее информационные возможности, увеличить рубежи работы РЛС, продлить сроки ее эксплуатации и повысить надежность станции.

Власть Безопасность Армия

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